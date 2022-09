Angelina Topic najbolji sportista Evrope 2022. u izboru EOK

BEOGRAD – Angelina Topić, osvajčica bronzane medalje sa Evropskog seniorskog šampionata u skoku uvis najbolja je mlada sportistkinje Evrope za 2022. godinu u izboru Evropskih olimpijskih komiteta.

Nagrada “Pjotr Nurovski” dodeljuje se svake godine počevši od 2010, kada je nagrada ustanovljena i nazvana po tragično preminulom predsedniku Olimpijskog komiteta Poljske.

Angelina Topić je sjajna mlada takmičarka koja već nekoliko godina svojim vanserijskim rezultatima pokazuje ogroman potencijal i kvalitet.

Na poslednje održanom Svetskom prvenstvu za juniore u Kaliju osvojila bronzanu medalju sa skokom od 1,93 m. Naša talentovana skakačica se u 2022. godini nije zaustavila na ovim medaljama, već je na Evropskom prvenstvu za mlade u Jerusalimu osvojila zlatnu medalju.

Osim toga Angelina Topić je ove godine nastupala i na Svetskom prvenstvu u dvorani u Beogradu gde je osvojila sjajno 9. mesto, pa se naša skakačica sa pravom našla u odabranoj grupi od 5 finalista za ovu prestižnu nagradu.

Vidno raspoložena i sa osmehom nakon uručenja titule najboljeg mladog sportiste Evrope, Angelina Topić je izjavila: „Presrećna sam na osvojenoj nagradi koja će mi pomoći u daljoj karijeri i u svim daljim podvizima, i hvala svima što ste deo ove moje avanture“.

Pored Angeline Topić u konkurenciji za ovu prestižnu nagradu našle su se još 3 devojčice i 1 dečak.

Drugoplasirana bila je skakačica u vodu Andrea Spendolini Sirieiks (Velika Britanija). Na trećem mestu bio je plivač Filipo Bertoni (Italija) dok je na četvrtom mestu bila veslačica Sofia Dalidu (Grčka) i na poslednjem, petom mestu gimnastičarka Daria Atmanov (Izrael).

Angelina Topić je izrazila zahvalnost što se našla među nominovanima za osvajanje ove prestižne titule i dodala: „Osvajanje Evropskog prvenstva u atletici do 18 godina, osvajanje bronzane medalje na Svetskom juniorskom prvenstvu i osvajanje bronzane medalje na seniorskom Evropskom atletskom prvenstvu u Minhenu kao najmlađa na terenu, a iznad svega, skok svetskog rekorda ostvario mi je životni san i to mi je pokazalo da sam sve svoje napore uložila u pravu perspektivu. Povrh toga, nominacija za nagradu Piotr Nurovski mi znači mnogo. Sve za šta sam se borila, sav naporan rad koji sam uložila, svi dobri i loši dani, sve suze radosnice i tuge, sve se skupilo da mi dokaže da je sve vredelo i samo me motiviše da idem napred bez oklevanja i da nikada ne prestanem da učim i usavršavam se“,izjavila je Angelina Topić.

Olimpijski komitet Srbije čestitao je Angelini Topić, njenom stručnom timu i Atletskom savezu Srbije na svim ostvarenim rezultatima koje je večeras krunisala sjajnim plasmanom.

(Tanjug)

