Armin Sinančević u finalu EP u dvorani

Atletičar Srbije Armin Sinančević plasirao se danas u finale u bacanju kugle na dvoranskom Evropskom prvenstvu u poljskom Torunu.

Sinančević je u kvalifikacijama zauzeo sedmu poziciju s bačenih 20,29 metara.

„Najvažnije mi je da sam prošao kvalifikacije i ušao u finale u veoma jakoj konkurenciji, što se i pokazalo u kvalifikacijama. Sada mi je cilj da se oporavim i odmorim za vecerašnje finale“, rekao je Sinančević, prenosi Srpski atletski savez.

Najbolji rezultat u kvalifikacijama imao je Portugalac Francisko Belo koji je kuglu bacio 21,04 metra.

Finale bacanje kugle na programu je večeras od 20.35.

Srpski atletičar Boško Kijanović nije uspeo da se plasira u polufinale na 400 metara, pošto je svoju kvalifikacionu trku završio kao četvrti s rezultatom 47,89 sekundi.

„Nisam zadovoljan. Bilo je previše guranja na ulasku u 200 metara, što me je poremetilo, u drugom krugu je bilo kasno da vratim izgubljeno vreme. Sve u svemu lepo iskustvo za mene i ono što me očekuje u narednom period“, rekao je on.

Takmičenje na Evropskom prvenstvu završila je i Maja Ćirić u istoj disciplini. Ona je istračala najbolji rezultat sezone, 53,28 sekundi, ali joj je to bilo dovoljno samo za poslednje mesto u trećoj kvalifikacionoj grupi.

„Zadovoljna sam rezultatom, jer sam trčala u drugoj stazi i istrčala najbolji rezultat sezone što je bio prvi cilj i ovo je moj najbolji rezultat na velikim takmičenjima u dvorani. Sada se fokusiram na ispunjavanje norme za OI u Tokiju“, rekla je Ćirić.

Pored Sinančevića, za medalju će se danas boriti i Lazar Anić u skoku u dalj. To finale počinje u 20.20.

(Beta)

