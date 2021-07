Arsović i Vukašinović: Jedva čekamo početak takmičenja

TOKIO – Reprezentativke Srbije u streljaštvu Andrea Arsović i Sanja Vukašinović sutra prve od srpskih olimpijaca počinju svoje takmičenje.

Srpske strelkinje sutra od 1.30 po našem vremenu počinju takmičenje u disciplini vazdušna puška.

Vukašinović je prvi put deo Olimpijskog tima Srbije na letnjim Igrama, dok se Arsović prirprema za svoj treći nastup na najvećoj svetskoj smotri vrhunskih sportista.

One ističu da su se privikle na vremensku razliku i vremenske uslove koji vladaju na strelištu, kao i da će dati sve od sebe da u subotu svim navijačima u Srbiji pruže razlog za slavlje.

„Obzirom na to da imam isksutva sa Olimpijskih igara, znam šta me očekuje. Velika je privilegija predstavljati svoju državu na najvećem sportskom takmičenju i daću sve od sebe da to uradim na najbolji mogući način. Brzo smo se snašli u svim protokolima vezanim za zaštitu od infekcije virusom COVID-19 i navikli se na procedure koje ćemo morati da poštujemo tokom takmičenja“, rekal je Andrea Arsović za sajt OKS.

Vukašinović će na Igrama u Tokiju biti najmlađi član streljačkog olimpijskog tima Srbije i nada se dobrom rezultatu na svom prvom nastupu na najvećoj svetskoj sportskoj sceni.

„Poseban je osećaj biti deo Olimpijskog tima Srbije i provoditi vreme u Olimpijskom selu. Jedinstveno iskustvo je ispred mene, želim da uživam u takmičenju, ali i da ostvarim rezultat kojim ću biti zadovoljna. Treniramo od kako smo stigli u Tokio, navikavamo se polako na uslove koji vladaju na strelištu i jedva čekamo početak takmičenja“, rekla je za Vukašinović.

(Tanjug)

