Arteta: Veoma sam ponosan na igrače; Ančeloti: Arsenal je bio bolji u obe utakmice

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta izjavio je da je veoma ponosan na svoje igrače nakon prolaska u polufinale Lige šampiona zbog ambicije, hrabrosti i želje koju su pokazali u dvomeču četvrtfinala protiv Real Madrida.

„Jako sam srećan, mislim da se ovo dešava treći put u našoj istoriji, pa moram da budem veoma ponosan što ću biti tamo opet. Ekipa je pokazala izvanrednu ambiciju, hrabrost i želju da se takmiči sa svakim protivnikom. Nije samo to što smo ovde, već i način na koji smo to uspeli, i u Londonu, i u Madridu, tako da sam veoma ponosan na igrače“, naveo je Arteta, a preneo sajt engleskog kluba.

Arsenal se plasirao u polufinale Lige šampiona, pošto je u sredu u revanš utakmici četvrtfinala na gostujućem terneu pobedio Real Madrid 2:1.

Engleski klub je u prvoj utakmici dvomeča u Londonu pobedio 3:0.

„Jedina stvar o kojoj smo pričali u poslednja tri dana je ta da dolazimo ovde da pobedimo. Nije samo reč o prolasku dalje, već i o načinu na koji to moramo da ostvarimo. Postavljanje tih zahteva i tog mentaliteta je veoma važno za tim“, rekao je Arteta.

Trener Arsenala je dodao da njegova ekipa, uprkos neprilikama, uspeva da pruža dobre partije protiv svakog protivnika.

„Mislim da to pokazuje kapacitet tima, što možemo da se takmičimo protiv svakog protivnika kad igramo najbolje što umemo. Naročito zbog neprilika i dosta igrača koji nisu ni učestvovali ovde. Mislim da je način na koji ovo radimo poseban“, kazao je Arteta.

Arteta je naveo da je njegova ekipa emotivno dobro podnela igranje na stadionu Santijago Bernabeu.

„Ovo je bio moj prvi put ovde u ulozi trenera, i shvatio sam koliko je sve moguće na ovom stadionu pošto stvaraju haos i momentum. Publika ih baš gura i svašta može da se dogodi. Ali mislim da smo emotivno dobro podneli situaciju nakon primljenog gola i Sakinog promašaja. Ovi mladi igrači nisu bili u ovakvim momentima ranije, pa je bilo izvanredno“, rekao je on.

Arsenal će u polufinalu igrati protiv Pari Sen Žermena, koji je u dvomeču protiv Aston Vile pobedio ukupnim rezultatom 5:4.

„Sad moramo da idemo u polufinale protiv tima kog poznajemo jako dobro, sa kojim smo igrali ranije. Biće prelepo“, zaključio je Arteta.

Trener Real Madrida Karlo Ančeloti rekao je da je ekipa Arsenala bila bolja u obe utakmice, ali da su njegovi igrači igrali sa više intenziteta u revanš meču.

„Arsenal je bio bolji od nas u obe utakmice. Pokušavali smo sve u dvomeču. Moglo je da se promeni sa penalom koji je izveden pošto je moglo da promeni momentum dvomeča. Arsenal se dobro branio, a nama je bilo teško da pronađemo prostor. Mislim da smo bili bolji po pitanju intenziteta, ali to nije bilo dovoljno“, naveo je Ančeloti, a preneo sajt španskog kluba.

Ančeloti je izjavio da njegovi igrači moraju da „drže svoje glave gore“ i da uče iz ovog poraza.

„Moramo da prihvatimo rezultat dvomeča i loše stvari koje će se desiti. Moramo da držimo glave gore pošto smo bili jako dobri u ovom takmičenju u prethodnih nekoliko godina. Ove godine moramo da trpimo i da se mučimo. U sportu, ovo može da se desi jer ne postoje nepobedivi timovi. Bio sam jasan sa svojim igračima. Moramo da držimo naše glave gore, moramo da učimo iz ovoga i da se borimo za sledeću utakmicu“, dodao je Ančeloti.

Trener Real Madrida je rekao da je ekipi falilo „kolektivnog stava“ i da Dani Sebaljos nije počeo utakmicu kao starter jer nije bio potpuno spreman.

Ančeloti je naveo da je njegov fokus sada na ostanku u borbi za titulu La Lige i pokušaju da osvoji Kup Španije.

On je rekao da ne zna da li će biti trener Real Madrida na ovogodišnjem Svetskom klupskom prvenstvu, kao ni da li je ovo bila njegova poslednja utakmica Lige šampiona na čelu ekipe.

„Ne znam. Možda će klub odlučiti da napravi promenu. To može biti ove godine ili sledeće, kad mi ugovor istekne. Dana kada ovde završim mogu da uradim samo jednu stvar, a to je da se zahvalim klubu. To može biti sutra, za 10 dana ili za godinu dana, i jedina stvar koju ću uraditi će biti da se zahvalim klubu. Ne zanima me da li moj ugovor istekne ove ili sledeće godine“, izjavio je Ančeloti.

Ančeloti je svoj drugi mandat na klupi Real Madrida započeo 2021. godine, nakon što je već bio trener španskog kluba od 2013. do 2015. godine.

On je sa Real Madridom, između ostalog, tri puta osvojio titulu Lige šampiona (2014, 2022, 2024) i dva puta bio prvak La Lige (2022, 2024).

