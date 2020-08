Asano: U Partizanu je ogroman pritisak

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Takuma Asano rekao je da utakmica protiv Radnika u Surdulici bila teška, ali da je tim u drugom poluvremenu pokazao pravo lice.

Crno-beli su u 4. kolu Superlige pobedili Radnik 2:0, golovima Asana i Umara Sadika.

„Bilo je zaista veoma teško, ođednom se sva kiša srušila iznad Surdulice i bilo je nemoguće igrati. Bili smo loši u prvom poluvremenu u odnosu na drugo kada smo uspeli da postavimo našu prepoznatljiviju igru“, rekao je Asano za klupski sajt.

Japanac je vodeći gol za Partizan postigao na asistenciju Denisa Stojkovića, koji je u igru ušao kao zamena za Filipa Stevanovića.

„Mi smo svi starteri i mi smo svi klupa, jedan tim koji je stalno zajedno. Zavisi samo ko je kad i koliko spreman i psihički, kako otvorimo utakmicu, kako se postavi protivnik. Nije fudbal video-igrica. Ni u njoj nije lako da pobedite, a ne kada imate ljude pred sobom i ne znate kako će izgledati sami tok utakmice. Ali mi je veoma drago što je Denis ušao u igru i što je lopta išla preko njega do mene. On je dobar igrač i mislim da ako nastavi da radi dobro na treninzima kao do sada da će nam dosta pomoći“, rekao je Asano i dodao:

„Što se tiče samog gola, procenio sam u trenutku da na taj način mogu najbolje da smirim loptu i pošaljem je u gol što se i pokazalo za dobar potez. Bitno je da Partizan pobeduje, rezultat je manje važan.“

On je upitan i kako se nosio sa svim dešavanjima u Partizanu poslednjih desetak dana.

„Za mene kao nekoga ko dolazi iz sasvim drugačije kulture su dešavanja i reakcije u srpskom fudbalu i dalje na nivou šoka. Pokušavam zaista da sa jedne strane razumem, ali opet ne shvatam zašto su svi na klupi besni i ljuti kada odmah ne damo gol. Ta nervoza i ljutnja se prenosi i na svlačionicu na poluvremenu i bude zaista ogroman pritisak. Pomislim, „Momci imamo drugo poluvreme, uspećemo, popravicehmo, samo mirno i pozitivno“. Pokušavaju da mi objasne da ste vi temparamentan narod, da je kod vas jednostavno tako, da mora stalno da je napeto, tenzija.. Našalimo se nekada da bismo mogli da unesemo i probamo neku tehniku iz Japana, kao „martial arts“. Najvažnije je da prenosimo jedni drugima pozitivne misli i pozitivnu energiju i onda se to vraća…. To je zakon prirode“, rekao je on.

„Dopada mi se Beograd i već sam se navikao. Slabo sam imao vremena da ga upoznam, jer sam svaki dan morao da se spremam za ovu sezonu. Mislim da Partizan ima potencijal da se bori za titulu i da je važno da smo sve što je iza nas ostavili i da idemo dalje. Spremamo se sada i za nove utakmice,n ama nije dozvoljeno da izgubimo i to je neprekidna borba“, zajključio je Asano.

(Tanjug)

