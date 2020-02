Atalanta pregazila Valensiju, Nemci se ne šale – pokorili Totenhem (video)

Fudbaleri Atalante pobedili su večeras kao domaćini u Milanu Valensiju sa 4:1, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona, prenose sportski mediji.

Atalanta je dominirala tokom cele utakmice i stekla je veliku prednost pred revanš u Španiji. Dvostruki strelac bio je Hans Hatebur, u 16. i 63. minutu, a golove za domaće postigli su još Josip Iličić u 42. i Remo Frojler u 57. minutu. Jedini gol za Valensiju postigao je Denis Čerišev u 66. minutu.

Fudbaleri Lajpciga pobedili su večeras u Londonu domaći Totenhem sa 1:0, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Jedini gol postigao je Timo Verner u 58. minutu iz penala.

Italy's top scorers are at it again 😍

Hateboer grabs his second goal on the evening and Atalanta are looking all but certain to punch its ticket to the quarterfinal 🎟️#AtalantaValencia pic.twitter.com/t5kXujWPMy

— London's Finest (@LondonsFinestQU) February 19, 2020