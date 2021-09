Atomskim tenisom Novak srušio Amerikanca za četvrtfinale US opena

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, pobedom protiv Amerikanca Džensona Bruksbija (1:6, 6:3, 6:2, 6:2) plasirao se u četvrtfinale US opena.

Đokovića u borbi za polufinale očekuje repriza finala ovogodišnjeg Vimbldona, odnosno duel sa Italijanom Mateom Beretinijem.

Navijači na stadionu „Artur Eš“ prisustvovali su najboljem meču ovogodišnjeg Otvorenog prvenstva SAD.

Đoković je bio veliki favorit protiv 20-godišnjeg Amerikanca, ali otvorio je jako loše meč i tek peti put u karijeri izgubio je set sa 6:1 ili lošije.

It's Novak Djokovic's world and we're just living in it.@DjokerNole | #USOpen pic.twitter.com/w9csbZRhsr

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021