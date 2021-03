ATP fotografijama Novaka i Jelene iz kreveta čestitao obaranje rekorda

U danu kada je Novak Đoković oborio veliki rekord i prestigao Rodžera Federera po broju sedmica na vrhu ATP liste, Asocijacija teniskih profesionalaca izabrala je veoma čudan način da mu čestita ovaj podvig.

"I want to be No. 1 in the world."

This is @DjokerNole's destiny. #Novak311 pic.twitter.com/VpvKhDOsRy

— ATP Tour (@atptour) March 8, 2021