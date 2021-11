AUT: Profesionalni sportistima bez obavezne vakcina

cije

BEČ, 8.novembra (Tanjug) – Iako je austrijska vlada donela odluku o pooštravanju epidemioloških mera, koje predviđaju „2G“ pravilo, odnosno pristup objektima zabavnog, sportskog i kulturnog karaktera samo za vakcinisane ili one koji su preležali kovid-19, profesionalni sportisti i dalje ne moraju da budu vakcinisani.

Austrijski vicekancelar i ministar sporta Verner Kogler je objasnio da se za profesionalne sportiste primenjuju ista pravila kao i za zaposlene, za koje na radnom mestu važi „3G“ pravilo, a to znači da na posao mogu da dođu i sa negativnim testom.

„Nisam za to da nasilno teramo na vakcinaciju. Radi se o značajnoj ličnoj odluci koja se tiče sopstvenog tela. To mora važiti i za sportiste“, objasnio je on.

Njemu je normalno da, na primer, skijaš koji nije vakcinisan u gondoli sedi zajedno sa vakcinisanima, jer je to, dodaje, isto kao što u kafani vakcinisanog gosta može da uslužuje nevakcinisano osoblje.

Kogler objašnjava da to proizilazi iz slobode obavljanja posla, kao i zbog nedovoljno raspoložive radne snage sa čime se suočavaju firme u Austriji.

(Tanjug)

