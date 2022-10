Avdalović: U pravom trenutku sam preuzeo OKK Beograd

BEOGRAD – Nekadašnji košarkaš Partizana i bivši reprezentativac naše zemlje Vule Avdalović ove sezone debitovao je kao trener na klupi OKK Beograda.

Posle nekoliko godina tokom kojih je radio kao asistent u stručnom štabu Partizana i Mege, nekada odlični plejmejker uplovio je u samostalne trenerske vode.

„Kad sam završio igračku karijeru, hteo sam da nastavim da se bavim trenerskim poslom. Stvarno sam imao dobre ‘učitelje’. Počevši do Pere Božića u Partizanu, gde je posle došao Aleksandar Džikić, zatim sam u Megi sarađivao sa Dejanom Milojevićem, a poslednje dve sezone – gde sam mislim najviše naučio – radio sam sa Vladom Jovanovićem. Mislim da sam spreman za ovu ulogu. Da sam dovoljno sazreo i da je ova prilika da vodim OKK Beograd došla u pravom trenutku i veoma sam zadovoljan“, ističe Avdalović.

OKK Beograd – baš kao i Mega, sa kojom već nekoliko godina klub iz „Žućkove avlije“ ima poslovnu saradnju – sansu daje mladim igračima, ali i mladim trenerima.

„Imamo talentovanu ekipu. Za sada igramo dobro, ali je evidentan manjak iskustva. To smo nadomestili dovođenjem Balabana i Savovića. Oni nam prilično znače, ne samo na utakmicama, već i na treningu. Oni su tu ne samo da pojačaju kvalitet, već i da daju primer. Mislim da je to neki recept za uspeh. Da u ekipi sa mladim igračima bude par iskusnih koji će da pomogu“, dodao je on.

Slično je prošao i Avdalović, kada je ulazio u prvi tim Partizana.

„Sećam se kada sam postao prvotimac, tu su već bili Vesa Petrović, Vlado Šćepanović, Jovo Stanojević… Prvo smo od njih učili neke norme ponašanja, način ophođenja prema treningu, pa onda i uz njihov kvalitet znanje i podršku i igrački stasavali na takmicama“, rekao je on.

Sva ta iskustva koja je prošao kao igrač, sada mu dosta znače. I to ne samo u smislu postavljanja taktike, već i u samom „vaspitavanju“ igrača.

„Imao sam odlične trenere, počevši od mlađih kategorija do prvog tima Partizana koji su uticali na mene kao igrača, ali i kao ličnost. Dosta sam naučio od svih njih, počevši od same pripreme treninga. Prisećam se i načina na koji su oni radili. A neke stvari koje sam radio kao igrač, sada mogu i da sam pokažem“, naglašava Avdalović.

Smatra i da je Košarkaška liga Srbije prava mera za prvi izlazak mladih igrača u seniorsku konkurenciju.

„Dosta toga se promenilo u poslednje dve-tri godine, pa i cela domaća liga gde se klubovi sve viđe okreću mladim igračima i trenerima. To je veoma bitno za razvoj košarke u celini. Tako je sada u KLS, koja je nekad bila više liga veterana, gde sada više klubova koji teže nekom spoju mladosti i iskustva. To je stvarno dobra stvar, ne samo za njih, već i za domaću košarku u globalu“, zaključio je Avdalović.

(Tanjug)

