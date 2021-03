Avion sa NBA timom se zamalo srušio: Naleteo na jato ptica, prisilno sleteo (foto)

Ni ne sluteći što ih čeka, košarkaši Jute Džeza ukrcali su se na let za Memfis, gde ih je u četvrtak rano ujutro po srednjeevropskom vremenu (dva sata u noći) čekao meč protiv Grizlisa. Ali odmah nakon što je kompletna ekipa Jute s igračima i osobljem poletela, u 13.15 sati po lokalnom vremenu, avion je naleteo na jato ptica.

The Utah Jazz plane had to be re-routed after hitting some birds during takeoff. Everybody is ok. 😲

(📸: @brian_schnee) pic.twitter.com/U4ZPuwd5Rj

— theScore (@theScore) March 30, 2021