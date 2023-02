Azarov: Pune tribine protiv Čukaričkog najbolja uvertira za derbi

BEOGRAD – Siguran sam da će navijači ponovo napraviti sjajnu atmosferu i da ćemo na krilima podrške sa tribina upisati nova tri boda koja su nam izuzetno važna u borbi za titulu, izjavio je mladi levi bek Crvene zvezde Irakli Azarov.

Crveno-beli fudbaleri u subotu od 15 sati dočekuju ekipu sa Banovog brda u 22. kolu Superlige, a svi navijači koji kupe ulaznicu dobiće i kartu za 169. večiti derbi protiv Partizana 2. marta

„Očekujem punu Marakanu u naredne dve utakmice, dok nas u međuvremenu čeka duel sa Javorom. Svakako, idemo na pobedu u svakoj utakmici, to se podrazumeva, a dovoljno dugo sam u klubu da sam svestan ambicija i očekivanja. Poštujemo Čukarički, sa razlogom su u vrhu srpskog fudbala dugi niz godina, ali znamo da se od nas očekuju pobede“, rekao je Azarov za klupski sajt.

On je dodao da mu prija rad sa trenerom Milošem Milojevićem, ali i podrška saigrača koja je uvek prisutna.

„Lepo se osećam u Zvezdi i mislim da se to primeti na terenu, tako da očekujem još bolje partije od one protiv Voždovca. Ta utakmica će mi sigurno zauvek ostati u sećanju, zbog neverovatne atmosfere koju su napravili naši navijači. Imao sam utisak da su 90 minuta pevali bez prestanka, a meč je bio na gostujućem terenu. Međutim, to je veličina Crvene zvezde i nešto što me čini ponosnim što sam deo ovog kluba“.

Ciljeve crveno-bslih Azarov dobro razume.

„Kao što rekoh, samo pobede računamo i želim da do kraja sezone napravimo niz trijumfa. Imamo dobru situaciju na tabeli, 11 bodova prednosti, ali nas to ne opušta, već motiviše da nastavimo u dobrom ritmu i osvojimo titulu. Tu je i Kup, tako da, cilj je da na kraju sezone, po treći put u nizu osvojimo duplu krunu, a ja ću dati sve od sebe da moj doprinos tome bude značajan“, poručio je Azarov.

(Tanjug)

