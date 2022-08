Babić: Sparing sa Gasijevim zlata vredan

BEOGRAD – Srpski bokser Vladan Babić izjavio je danas posle perioda treniranja sa Rusom Muratom Gasijevim da je za njega zlata vredno iskustvo da sparinguje sa takvim bokserom.

Babić će biti deo vrhunskih boks mečeva koji će se održati 26. avgusta na platou iza Geozavoda u Beogradu na vodi, a borba večeri biće duel između Gasijeva i Amerikanca Karlosa Velča.

Babiću će na megdan izaći Dražan Janjanin iz BiH.

„Imao sam tu čast da dobijem poziv da budem deo tima na pripremama bivšeg svetskog šampiona Murata Gasijeva i pomognem mu u pripremama za meč koji će boksovati u Beogradu 26. avgusta sa Amerikacnem Velčom. Iskreno, mnogo više je pomogao on meni, jer meni je svaki sparing sa takvim šampionom kakav je on, zlata vredan. Svaki trenutak proveden sa Gasijevim doneo je meni kao sportisti i kao čoveku oduševljenje, a on je svakim svojim potezom i ponnašanjem pokazao koliko je veliki šampion“, izjavio je Babić, a preneo Bokserski savez Srbije.

Pored mečeva Gasijev – Velč, Babić – Janjanin, u profi boks manifestaciji u Beogradu na vodi koji je zakazan za 26. avgust od 19.30 uz TV prenos na TV Arena i besplatan ulaz, na programu će biti i sledeći mečevi: , Marko Nikolić – Majkl Obin, Milosav Savić – Miloš Terzić, Nenad Jovanović – Nazif Sejdi, Jovan Nikolić – Petar Stošić, David DŽukaev – Ondrej Budera, Vladimir Mirončikov – Francisko Ramon Benitez, Aslambek Idigov – Abraham Gabriel Buonarigo, Artem Agejev – Dijego Adrijan Maroci.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.