Bahar: Nismo favoriti u derbiju, moramo da se pokažemo na terenu

Trener fudbalera Crvene zvezde Barak Bahar rekao je danas da u „večitom“ derbiju nema favorita i da poštuje Partizan, a da njegova ekipa u predstojeću utakmicu mora da uđe skromno i nastavi sa dobrom formom.

„U derbiju nema favorita, to se pokazuje na terenu. Moramo da poštujemo protivnika, do prošle nedelje su bili prvi na tabeli i imali su 13 pobeda u nizu, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Moramo da pristupimo skromno i da nastavimo dobru formu. Na njihovom stadionu nismo pobedili sedam godina to je veliki izazov. Mislim da nismo favoriti, moramo da se pokažemo na terenu“, rekao je Bahar na konferenciji za novinare na stadionu „Rajko Mitić“.

Fudbaleri Crvene zvezde igraju u sredu od 18 časova na gostujućem terenu protiv Partizana, 171. „večiti“ derbi. Ta utakmica devetog kola Super lige trebalo je da se igra 27. septembra ali je odložena zbog Dana žalosti u Srbiji.

Na pitanje da li je razgovarao sa sunarodnikom fudbalerom Partizana Bibrasom Nathom, Bahar je odgovorio da nije jer je igrač protivničke ekipe i dodao je da je analizirana igra crno-belih.

„Analizirali smo rivala posebno za ovako veliku utakmicu, imali su 13 pobeda, prvi u Evropi. Normalno je da posle toga dođe do pada u formi. Derbi je drugačija utakmica. Zvezda je poslednjih šest godina bila bolja u derbijima, ali to rezultat na kraju nije pokazivao. Izgledalo je kao da su ekipe jednake. Moramo da se pripremimo i da ne mislimo da smo bolji nego da to pokažemo na terenu“, naveo je on.

Upitan da li mu je uprava kluba kao uslov za ostanak postavila pobedu protiv Partizana, Bahar je odgovorio da njemu nije potreban ultimatum jer zna koliko je to važna utakmica za njega, igrače, klub i navijače.

Trener crveno-belih rekao je da ga prilikom sastavljanja tima ne zanima statistika i da će igrati samo oni u najboljoj formi, odnosno da će Aleksandar Katai sigurno početi utakmicu. Derbi će zbog povrede propustiti Mirko Ivanić.

„Ne mogu da kažem kojih 11 igrača će igrati, mora nešto da bude iznenađenje. Mogu da kažem za Kataija“, dodao je on.

Na pitanje o Šerifu Endiajeu i konstataciju da je maloj krizi i da propušta dobre prilike za gol i da ga navijači krive za eliminaciju iz Evrope, Bahar je odgovorio da „svi pobeđujemo i gubimo kao tim“.

„On trenira dobro, daje sve od sebe na svakom treningu, timski je igrač. Dopada mi se njegov stav i trud koji ulaže. Pravi šanse, ne krivimo ga. Razgovaramo mnogo sa njim, pokušavamo da mu pomognemo da se izdigne. Desi se da promaši pred golom, ali to se dešava i drugima“, dodao je.

Novinare je zanimalo i da li će mladi igrač Jovan Mijatović ostati u Zvezdi, pošto su za njega zainteresovani brojni evropski klubovi.

„Ne zavisi od mene da li će ostati u klubu. On je veoma dobar igrač koji ima veliku budućnost i verovatno će otići u veliki evropski klub. Sada je ovde, najbitnije je da iskoristimo njegovu dobru formu, talenat i potencijal. Naporno radimo sa njim i sa mladim igračima“, naveo je izraelski trener.

Uoči utakmice Zvezda je prva na tabeli sa dva boda više od Partizana.

(Beta)

