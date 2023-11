Bahar: Potpuno sam posvećen Zvezdi, bićemo mnogo bolji

Trener fudbalera Crvene zvezde Barak Bahar rekao je danas da je, i pored situacije u rodnom Izraelu, potpuno posvećen klubu i istakao da veruje u svoj tim i da će očekuje bolje rezultate u nastavku sezone.

Fudbaleri Crvene zvezde su u sredu odigrali 1:1 sa TSC-om, u odloženoj utakmici Super lige Srbije, pa trenutno za Partizanom zaostaju šest bodova.

Bahar se posle te utakmice nije pojavio na konferenciji za novinare, a današnje obraćanje novinarima na stadionu „Rajko Mitić“ je počeo upravo sa objašnjenjem.

„Znam da ste bili razočarani što nisam došao na konferenciju za novinare posle poslednje utakmice, ali razlog je jednostavan. Navijači su nas čekali u svlačionici i želeli su da razgovaraju sa mnom i sa igračima. Bio to važan i iskren razgovor, znamo koliko su razočarani i želeli smo da ih čujemo. Nakon toga sam razgovarao sa upravom kluba“, rekao je Bahar.

„Zato sam vas sada pozvao da dođete… Nikad nisam bežao od pitanja, naročito ne posle loših rezultata, uvek sam preuzimao odgovornost“, dodao je on.

Bahar je naveo da razume da su očekivanja velika, kao i „svu buku i pritisak navijača i medija“.

„Bili smo dobri na pripremama, dobro smo počeli sezonu. Sve to je izazvalo velika očekivanja, ali možda i sami nismo bili dovoljno skromni“, rekao je on.

Bahar je priznao i da mu je trebalo vremena da „bolje shvati ligu“.

„To smo dobro platili, izgubili smo od Čukaričkog i Voždovca. To je napravilo malu pometnju u našem timu jer Zvezda nikada ne gubu u domaćem šampionatu. Na tome smo dosta naučili i promenili smo pristup“, rekao je Bahar.

On je potom izneo statističke podatke sa poslednje tri utakmice Zvezde u Super ligi, protiv Javora, IMT-a i TSC-a, i istakao da je u tim mečevima „bila velika razlika između kvaliteta igre i krajnjeg rezultata“.

„Nisam naivan, znam da su u fudbalu rezultati najvažniji, ali verujem i u način, odnosno moj način koji me je doveo do uspeha i do Crvene zvezde“, rekao je Bahar.

On je naveo da je njegov tim u te tri utakmice dominirao u posedu, po broju kornera, upućen šuteva ka golu.

„Poslednja stavka je možda i najvažnija, tiče se šansi koje smo trebali da iskoristimo. Ovo pokazuje da treba da postižemo više od šest golova, a da primamo manje nego što smo primali“, rekao je Bahar.

„Vi sada možete da kažete da su ovo samo brojevi i tu ste potpuno u pravu, jer su najvažniji brojevi na tabeli gde je Crvena zvezda druga, sa šest bodova zaostatka. Verujem da, ako zadržimo ovakvu statistiku, uz mala prilagođavanja, možemo da uradimo mnogo“, dodao je on.

Izraelski trener je potom govorio o sebi, jer mu se i zameralo da nije potpuno posvećen ekipi zbog rata njegove zemlje i Hamasa.

„Moja zemlja krvari, moja porodica je daleko, nisam ih video više od mesec dana. Ali, ne govorim ovo da biste me žalili, već zato što sam čuo da govore da moja glava nije ovde. Apsolutno je suprotno – potpuno sam prisutan i ovde“, istakao je Bahar.

„Što se mene tiče – moram da donesem uspeh ovom klubu. Moji saradnici i ja radimo 24/7 i potpuno smo fokusirani. Dolazimo rano, kasno idemo kući, jer tačno znamo koliko je Crvena zvezda važna navijačima, upravi i mnogim ljudima“, dodao je on.

Ponovo upitan da li sa sigurnošću može da tvrdi da je 100 odsto posvećen Zvezdi, Bahar je odgovorio potvrdno.

„Situacija u Izraelu nije dobra, ali to može da potraje, tako da sam svestan da moram da budem fokusiran na tim, ovo je moj posao. Znam da rezultati nisu kao što smo očekivali, ali imamo dobar tim. Verujem da ćemo protiv Radnika biti bolji“, rekao je on.

Istakao je da su i strani fudbaleri, baš kao i domaći igrači posvećeni timu.

„Imamo dobar tim, svlačionicu i energiju. Ako neko kaže da to nije tačno, taj blefira“, rekao je Bahar.

„Poslednja stvar koju želim da istaknem – sada smo ovde svi zajedno i obećavam vam jednu stvar – da ovaj klub ima sjajnu budućnost“, dodao je Bahar.

Bahar nije želeo da otkrije detalje razgovora sa upravom kluba.

„To je između nas. Želeli su da čuju šta mislim o timu i činjenici da smo izgubili dosta bodova. Tražili su odgovore od mene i dobili su ih“, rekao je Bahar i istakao da oseća punu podršku uprave.

Bahar je naveo i da je imao slična iskustva sa navijačima u prethodnim klubovima, Ber Ševi i Makabiju Haifi.

„Razumem ih, jer oni žele rezultate i da svi pružaju maksimum. Mislim da to i čine moji igrači, ali što se rezultata tiče, oni moraju da budu bolji. Navijači su došli i pričali iz srca, pošteno i iskreno. Razgovarali smo oko 40 minuta i sve sam razumeo šta su tražili od nas. Uradićemo to“, rekao je trener Zvezde.

Na pitanje da li je u prethodnom periodu pomišljao da podnese ostavku, on je odgovorio: „Ne odustajem tako lako. Verujem u ovaj tim i igrače“.

Prema njegovim rečima, Zvezda poslednjih godina nije navikla da ima šest bodova zaostatka za večitim rivalom.

„Nismo navikli na to, to se nije događalo prethodnih godina. Partizan je pobedio na 11 utakmica zaredom i to je nešto što se nije dogašavalo. Moramo da budemo fokusirani i da dobijemo sve utakmice u ligi“, rekao je Bahar.

„Cilj je da osvojimo sedmu titulu u nizu, jer smo dobar tim koji ima kvalitet. Titula se osvaja na kraju maja, a nama je da budemo sve bolji“, istakao je on.

Trener Zvezde je naveo da tim trenutno razmišlja samo o sutrašnjem meču protiv Radnika i da će posle tog meča pažnju usmeriti na duel protiv Lajpciga u Ligi šampiona.

„Ali da, ako pobedimo naredne dve utakmice, možemo da preokrenemo sezonu u svoju korist“, zaključio je Bahar.

Utakmica Crvena zvezda – Radnik na programu je sutra od 18.00.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.