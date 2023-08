Bahar: Voždovac iskoristio naše promašaje

Trener fudbalera Crvene zvezde Barak Bahar rekao je večeras da je njegova ekipa konstantno napadala, kao i da je Voždovac na kraju „kaznio“ promašaje crveno-belih i došao do pobede.

„Nekad se desi da konstantno napadate, ali da protivnik iskoristi promašaje. Mislim da je 3:0 bilo previše, ali da smo iskoristili šanse iz prvog poluvremena i sa starta drugog dela igre – pobedili bi. Moramo da naučimo iz ovog i da dobrom igrom u narednom periodu uzvratimo navijačima koji su i danas bili sjajni“, rekao je Bahar, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Zvezde poraženi su večeras na gostovanju od Voždovca sa 3:2, u utakmici petog kola Super lige Srbije.

Ovo je prvi poraz Zvezde u novoj sezoni, a ujedno i prvi za Bahara na klupi crveno-belih.

Bahar je dodao da igračima i stručnom štabu znači podrška navijača posle poraza.

„Ipak, bili smo dobri do današnjeg meča i navijači to prepoznaju. Naravno, ne volimo da gubimo, ali i to se dešava i potrudićemo se da budemo bolji već u narednoj utakmici“, zaključio je Bahar.

Zvezda je na drugom mestu Super lige Srbije sa 12 bodova. U sledećem kolu Zvezda dočekuje Novi Pazar.

