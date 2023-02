Barkli: Čast i privilegija je gledati Jokića svako veče

DENVER – Bivši NBA igrač Čarls Barkli izjavio je noćas u emsiji TNT da je privilegija gledati Nikolu Jokića kako igra svako veče u NBA ligi.

Košarkaši Denvera slavili su u Klivlendu 115:109 u nastavku NBA lige, uz 22. ovosezonski tripl-dabl Nikole Jokića.

Srpski centar je za 36 minuta na parketu zabeležio 24 poena, 18 skokova i 13 asistencija, ali i sedam izgubljenih lopti.

„Za mene je čast i privilegija gledati ga svako veče. Ne možeš jednostavno da ustaneš iz kreveta i zabeležiš tripl-dabl. Ono što volim kod njgovih tripl-dablova je što to nije, na primer, 11-11-10. On beleži sjajne brojke. Sjajan je dečko, sjajan je igrač. Ljudi će da mu sude na osnovu toga kako će Nagetsi igrati u plej-ofu, nažalost, jer ovo je timska igra i to su pravila po kojima živimo. Kao krilni centar sam se nervirao što nemam bar dvocifren broj skokova. Osećao sam obavezu da imam 10 skokova svako veče. Kao plejmejker, posebno ako si vrhunski, moraš svako veče imati bar deset asistencija. Pristojan plej mora imati sedam asistencija po utakmici, ali vrhunski mora imati dvocifren“, izjavio je Barkli.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.