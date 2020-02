Batak: Respektujemo Inđiju, ali mi smo kvalitetniji

NIŠ – Trener fudbalera Radničkog iz Niša Radoslav Batak izjavio je danas da veoma respektuje Inđiju, ali da je uveren da je njegov tim kvalitetniji i da će osvojiti bodove.

„Dobro smo analizirali ekipu Inđije i ispratili njihovi igru. To je potpuno nova ekipa u odnosu na onu koja je igrala u jesenjem delu prvenstva. Imaju novog trenera, promenili su stil, veoma su čvrsti i disciplinovani, jako su dobri u tranziciji po osvojenoj lopti i neće nam biti nimalo lako u nedelju. Temeljno se pripremamo za ovaj meč, moji igrači su detaljno informisani o vrlinama i manama protivnika i očekujem da maksimalno motivisano uđu u meč. Respektujemo rivala, ali Radnički je svakako kvalitetniji tim od Inđije i to treba da pokaže u nedelju. Potrebna su nam tri boda i daćemo sve od sebe da do njih i dođemo uz dobri igru“, rekao je Batak na konferenciji za medije.

Za razliku od prethodnih mečeva, Radnički u nedelju neće imati većih kadrovskih problema.

„Svi igrači konkurišu za startnu postavu, osim teže povređenog golmana Nikole Petrovića. Vraća nam se levi bek Lazar Đorđević, koji je zbog povrede leđa propustio utakmicu sa Vojvodinom. Svi smo motivisani da se dokažemo pred našom publikom, da se vratimo na pobednički put I jedva čekamo da meč počne“, istakao je Batak.

Utakmica 24. kola Superlige između Radničkog i Inđije igra se u nedelju od 16 sati na „Čairu“.

(Tanjug)