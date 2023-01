Batland je novi golman Mančester junajteda

MANČESTER – Engleski golman Džek Batland postaće novi igrac Mančester junajteda, potvrdio je menađzer „crvenih đavola“ Erik Ten Hag.

Mančester junajted je krenuo u potragu za rezervnim golmanom, pošto se Martin Dubravka vratio u Njukasl.

Ten Hag je danas potvrdio ono što su britanski mediji pisali prethodnih dana, prenosi Sportklub.

„Dubravka je opozvan i sada su nam potrebna tri iskusna golmana. Imamo nekoliko mladih čuvara mreže i dobro im ide, ali imamo toliko utakmica da su nam potrebna tri dobra golmana na treningu. Šta Batland može doneti našem timu? Zaista sam zadovoljan De Heom, to je sasvim očigledno, on je naš broj 1, ali moramo da budemo spremni na to da uvek može nešto da se desi i zato je potrebno da imamo kvalitetnu zamenu“, izjavio je menadžer Mančester junajteda.

Batland je do sada u karijeri igrao za Birmingem, Čeltnam, Stouk, Lids, Derbi kaunti i Kristal Palas. Za reprezentaciju Engleske je odigrao 9 utakmica.

(Tanjug)

