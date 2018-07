Belgija u ritmu sambe pregazila „karioke“ — a ovo je junak „đavola“ (foto, video)

🇧🇪🤗🇧🇪📼 #REDTOGETHER 😍😍🎯 ⚽️ @thibautcourtois ↩ ↪ @kevindebruyne ↩ ↪ @thomas12meunier ↩ ↪ @romelulukaku ↩ ↪ @nc22back ➡️🥅 #WorldCup #BELJPN 🔜 #BRABEL

A post shared by Belgian Red Devils (@belgianreddevils) on Jul 2, 2018 at 3:26pm PDT