Belodedić: Zvezda je za mene pozitivna empcija

BEOGRAD – Bivši fudbaler Crvene zvezde Miodrag Belodedić podsetio je da crveno-belima nije bilo lako da stignu do trofeja u Kupu šampiona 1991. godine.

Belodedić je na današnji dan 1991. godine sa Crvenom zvezdom osvojio Kup Evropskih šampiona.

„Uvek sam se trudio da igram svoju igru, ali sam morao da budem oprezan, baš zbog te pozicije. Nisam smeo da uklizavam, jer sam igrao preblizu šesnaesterca i svaki prekršaj je prekid i prilika za protivnika. Bilo je mnogo opasno, tako da sam morao da čekam, blokiram, razmišljam…“, rekao je Belodedić za zvanični sajt Crvene zvezde.

On je podsetio da je put do finala Kupa evropskih šampiona bio je i više nego uzbudljiv.

„Teško je objasniti taj put. Ta čudna utakmica protiv Grashopersa, posle Rendžers, Dinamo, Bajern. Neobjašnjiva greška golmana i odbrane. U finalu nismo uspeli da se ofanzivno nametnemo, ali smo igrali našu igru. Na nama u odbrani je bilo da distribuiramo loptu Jugoviću, a onda dalje on da je deli, dok mi praktično nismo ni gledali šta će da urade napadači, već smo se vraćali nazad. U slučaju da se izgubi lopta, da je ponovo osvojimo i krenemo u novi napad“, naveo je bivši fudbaler crveno-belih.

Zvezda je osvojila Kup šampiona, pošto je u finalu posle boljeg izvođenja penala savladala Olimpik iz Marseja 5:3.

„Nisam toliko često šutirao penale, pogotovo u Rumuniji. U Srbiji već i jesam, ali tad je bilo da ukoliko je nerešen rezultat u prvenstvu, šutiraju se penali, tako da mi je i to pomoglo. Na kraju, svi smo pogodili sa bele tačke…Stalno sam slušao severnu tribinu i Delije. Ljupko Petrović je nekad znao da nam kaže: „Stanite i čujte ovo“, a mi se okrenemo ka tribini, dok srce hoće da iskoči. Zvezda je za mene zaista bila i ostala pozitivna emocija“, istakao je Belodedić.

On je na kraju rekao da se raduje svim uspesima Crvene zvezde.

„Srećan sam kad vidim da Zvezdi dobro ide, pogotovo u Evropi. Zvezda treba tu da bude stalno, tu joj je mesto. Danas je fudbal drugačiji, praktično kad se uđe u grupnu fazu, to je u rangu Barijevskog uspeha“, podvukao je Belodedić.

(Tanjug)

