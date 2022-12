Benzema se povukao iz reprezentacije Francuske

PARIZ – Fudbaler Reala Karim Benzema (35) objavio je danas da se povlači iz reprezentacije Francuske, prenose mediji u Parizu.

„Uložio sam mnogo truda, pravio sam i greške, a sve to me je dovelo tu gde sam danas i ponosan sam na to. Napisao sam svoju priču, a naša se završava“, napisao je Benzema na svom Tviter nalogu, uz fotografiju u dresu reprezentacije Francuske.

Fudbaler Reala se povredio neposredno uoči Svetskog prvenstva u Kataru. On je bio na spisku igrača za Mundijal, a selektor Francuske Didije Dešan nije pozvao zamenu za fudbalera Reala.

Benzema se u međuvremenu oporavio od povrede, ali je Dešan odlučio da fudbaler Reala ostane van tima.

Francuska nije uspela da obrani titulu na Svetskom prvenstvu u Kataru, pošto je sinoć u finalu poražena od Argentine posle boljeg izvođenja penala.

Benzema (35) je od 2007. do 2022. godine odigrao 97 utakmica za Francusku i postigao je 37 golova. On nije igrao za Francusku od 2015. do 2021. godine, pošto je bio umešan u skandal oko ucenjivanja saigrača Matjea Valbuene.

Sa reprezentacijom Francuske 2021. godine je osvojio Ligu nacija, a dobio je „Zlatnu loptu“ za najboljeg fudbalera sveta u prošloj sezoni.

(Tanjug)

