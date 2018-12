Beograd domaćin finalnog turnira Svetske lige 2019.

HANDŽU – Vaterpolo savez Srbije (VS S) i grad Beograd dobili su organizaciju finalnog turnira Svetske lige sledeće godine.

VS S i Beograd poverenje su dobili na današnjem birou Svetske plivačke federacije (FINA).

„Veliki je to događaj za naš Savez. Ujedno to je i priznanje za vrhunsku organizaciju proteklih nekoliko takmičenja u nadležnosti FINA. Ljubitelji vaterpola moći će da vide osam vrhunskih reprezentacija, a sa takmičarske strane važan je podatak da prvak turnira dobija olimpijsku vizu. To je naš glavni cilj“, rekao je prvi čovek VS S Viktor Jelenić.

Prethodno, VS S se kandidovao za domaćina finalnog turnira Svetske lige na Kongresu FINA u kineskom gradu Handžuu.

Finalni turnir Svetske lige, koju su vaterpolisti Srbije osvajali čak devet puta, u Beogradu se održava od 18. do 23. juna 2019. godine.

(Tanjug)