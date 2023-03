Berber: Nisam došao da kukam

NOVI PAZAR – Novi trener fudbalera Novog Pazara Davor Berber izjavio je da je rad igrača na odličnom nivou uprkos mnogim problemima u ekipi, prenosi Sportski žurnal.

Fudbaleri Novog Pazara u petak gostuju ekipi Mladosti u Lučanima u okviru 28. kola Superlige Srbije.

„Od preostalih deset utakmica do kraja lige bićemo domaćini u četiri, na gostovanjima probaćemo da budemo bolji nego prilikom mog prvog boravka ovde. Tada smo od sedam duela kao gosti dva dobili i jedan odigrali nerešeno. No, ne razmišljam tako daleko, u glavi su mi jedino Lučani. Nisam došao da kukam, to nisam radio ni u prvom mandatu. Idemo na noge iskusnom sastavu i još iskusnijem treneru, na našoj strani trebalo bi da je kompaktnost i kvalitet. Radimo odlično i što je najbitnije u očima igrača vidim onu vatru potrebnu da opet oni, njihova igra i rezultati budu u prvom planu“, izjavio je Berber.

(Tanjug)

