Bez dlake na jeziku: Federerov trener o Novaku

Novak Đoković se nalazi u krizi rezultata, jer je neočekivano rano ispadao na mastersima u Indijan Velsu i Majamiju, a povodom toga se oglasio i bivši trener njegovog velikog rivala, Rodžera Federera.

Pol Anakone se osvrnuo na nedavni neuspeh prvog tenisera planete od Roberta Bautiste Aguta, ali i celokupnu sliku koja javnost ima o Srbinu.

– Ne znam… Interesantno je to što je pričao na konferenciji za medije, sa toliko samopouzdanja nakon Australijan opena. Nisam siguran šta je radio da bi se tako pripremio za turnire, međutim, kada pričamo o Agutu, on jednostavno zna kako da igra protiv njega, veoma mu je zgodno i uz to je sjajan teniser – rekao je Anakone.

Đoković je u meču sa Špancem iskoristio svega dve od 10 ukazanih brejk šansi, zbog čega Rodžerov trener smatra da je nakratko Srbin izgubio veru u sebe, kao i vreme, što je jako važan faktor.

– Toliko stvari se dešava van terena, delovao je nekoliko puta potpuno odsutno i i iritirano. Uz to, održavao je koncentraciju mnogo slabije nego ranije. Uglavnom vidite Novaka na najboljem nivou, što je veoma čest slučaj. Bori se za svaki poen i konstantno podiže nivo igre, samo što to ovog puta nije bilo u pitanju – istakao je Anakone.

Novak sada uzima odmor od svega i čeka masters u Monte Karlu koji je osvajao 2013. i 2015. godine, na mestu gde će ovog puta imati epitet prvog nosioca.

(Andrija Bulatović, Blic)