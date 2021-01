BGD maraton – postojan uprkos svim nedaćama

BEOGRAD – Beogradski maraton dobio je još jedno prestižno priznanje, nakon što je u poslednjem broju časopisa „Distance running“ – zvaničnog časopisa Svetskog udruženje maratona i uličnih trka (AIMS) objavljen tekst o najvažnijoj i najmasovnijoj trci u regionu.

Časopis se distribuira na gotovo 500 trka, članica AIMS širom sveta, a tekst je objavljen pod naslovom „Perserving trough adversity“.

„Smešten na ušću dveju reka, Save u Dunav, istim onim rekama koje odvajaju stari deo grada (brdoviti deo) od novog (ravni deo), Beograd je grad sa bogatom istorijom“, navodi se na početku teksta.

Trasu Beogradskog maratona osmislio je Fred Libou (Fred Lebow), jedan od osnivača trkačkog pokreta u svetu, još 1989. godine, podseća list.

„Neke manje izmene trasa je doživela 2017. godine. Staza počinje i završava se u centru starog dela grada, dok se veći deo trke održava na ravnom delu Novog Beograda. Tokom 1990. godine, gotovo jedina dobra i pozitivna vest koja je dolazila iz ratom zahvaćene Jugoslavije bila je u vezi sa Beogradskim maratonom“, navodi list,

„Uprkos svim poteškoćama, sankcijama Ujedinjenih nacija, ratom u regionu, zatvaranjem aerodroma, striktnim pasoškim kontrolama, sve većom inflacijom i generalnim haosom koji je vladao, organizatori Beogradskog maratona su ipak uspeli da održe maraton na pravom putu“, dodaje se u tekstu.

Preko 30 godina, Beogradski maraton jedan je od najvećih sportskih, društvenih ali i humanitarnih događaja sa velikim značajem za grad, a poseban deo u tekstu posvećen je trci za vreme NATO bombardovanja 1999. godine.

„U martu 1999. godine, nakon što je NATO pokrenuo ratnu akciju i bombardovanje Srbije, poruka je poslata u NATO sedište u Briselu.

Poruka je bila jasna. Beogradski maraton će se održati na ulicama grada Beograda i to sa preko 15.000 učesnika među kojima će se naći i deca. Maraton je ustao protiv rata. Te subote (17.04.1999.), Beograd nije bio bombardovan i preko 20.000 trkača i uprkos jakoj kiši završilo je trku koja se održala pod sloganom “Stop the war, Run the World”. U istom trenutku, trinaest ruskih gradova, od Murmanska do Vladivostoka organizovalo je “Beogradski maraton” u znak solidarnosti sa trkačima iz Srbije“.

Tokom vremena, Beogradski maraton pokrenuo je i neke nove trke i sportske događaje u Beogradu. Kombinujući sport, istoriju i kulturu, organizovani su događaji od elitnih do masovnih.

Tako su nastale izuzetno popularna “Beogradska trka kroz istoriju”, “Dečiji maraton” sa mestom održavanja u Beogradskom Zoo-vrtu i “Ženska trka” namenjena pripadnicama lepšeg pola.

Preko 1,2 miliona ljudi završilo je Beogradski maraton i trke koje je organizovao tokom 32 godine duge istorije održavanja i postojanja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.