Bibić: Nadam se da će ovo biti samo početak kolekcije sa šampionata

ISTANBUL – Srpski atletičar Elzan Bibić izjavio je večeras da je srećan zbog osvojene bronzane medalje u trci na 3.000 metara na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Istanbulu.

Bibić je 3.000 metara istrčao za 7:44.03 minuta. Zlato je pripalo Norvežanu Jakobu Ingebrigtsenu sa 7:40.32, a srebro Adelu Mećalu iz Španije sa 7:41.75 minuta.

„Mogu da klažem da je u jednoj ruci ovo iznenađenje, a u drugoj i očekivano treće mesto s obzirom na to da sam u finale ušao kao visokoplasirani trkač. Drago mi je da sam se uvrstio među najbolja tri trkača na ovom SP s obzirom na to da je Ingebrigtsenu jako dobar trkač, kao i Španac Mečal. To su iskusni trkači“, rekao je Bibić, prenosi Instagram nalog Srpskog atletskog saveza.

On je pružio podršku stanovnicima Turske, koje je nedavno pogodio razorni zemljotres.

„Ovom prilikom bih želeo da pružim podršku ljudima u Turskoj koje je zadesio težak period zbog zemljotresa i deo ove trke i ovog uspeha poklanjam njima kao podršku“, dodao je srpski atletičar.

Bibić je osvojio prvu medalju na velikim takmičenjima.

„Medalja je pre svega za mene, a posle za moje ljude, za moj tim, celu Srbiju, Novi Pazar, ceo Pešter. Nadam se da će ovo biti samo početak kolekcije sa šampionata“, istakao je Bibić.

(Tanjug)

