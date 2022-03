Bijeljina spremna da ugosti bicikliste trke BG-BL

BIJELJINA – Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović rekao je da je ovaj grad spreman kao i svih prethodnih godina da dočeka bicikliste iz 30 zemalja, koji će učestovati na biciklističkoj trci Beograd-Banjaluka.

„Kako smo domaćini cilja etape od Obrenovca, te starta za Vlasenicu, srećan sam što će više od 400 uglavnom stranaca boraviti u našem gradu dva dana i ostvariti noćenja“, rekao je ovo gradonačelnik Petrović.

On je predložio da u logo biciklističke trke “Beograd – Banjaluka” buduće stoji i treće slovo “B” kao simbol grada na čijem je čelu, a koji će 14. put od 16. koliko postoji trka ugostiti bicikliste.

Petrović je naglasio da ovakav događaj Bijeljinu stavlja na svetsku biciklističku mapu.

Prvi čovek trke Vladimir Kuvalja zahvalio se Petroviću na gostoprimstvu i rekao je da je novost u odnosu na prethodna izdanja biti etapa koja će biti vožena u Beogradu.

„Trka će prvi put u istoriji imati pet etapa pošto se u organizaciju snažnije uključio Beograd u kome će 13. aprila biti vožen timski hrnomometar. Dan kasnije voziće se druga etapa od Obrenovca do Bijeljine, koja je najznačajnija jer biciklisti granicu između dve zemlje prelaze bez zaustavljanja. Dan kasnije će karavan krenuti iz najvećeg grada Semberije i biti na velikim iskušenjima do Vlasenice. Već 16. aprila karavan kreće iz Doboja, a posle 165 kilometara i spektakularnih krugova biciklisti će proći kroz cilj u Prijedoru. Poslednja etapa je na programu 17. aprila od Dervente preko Srpca, Gradiške, Laktaša do Banjaluke“, rekao je Kuvalja.

Poznato jer da su ruski sportisti zbog intervencije ove zemlje u Ukrajini suspendovani i da se ne mogu takmičiti, a u biciklizmu je nešto drugačija situacija.

„Biciklisti iz Rusije mogu da se takmiče na UCI trkama, ali pod uslovom da su članovi tima iz druge zemlje. Slična situacija je i sa biciklistima iz Belorusije koji su redovni učesnici na našoj trci, ali ekipa Minska nažalost neće moći da učestvuje. Mi smo se zalagali da sport i politika budu odvojeni jer smatramo da nijedan sportista na svetu ne treba da ispašta zbog događaja na koje ne mogu da utiču“, rekao je Kuvalja.

Sportski direktor trke Dušan Gojić naglasio je da je sportski sektor bio na slatkim mukama jer je morao da otpiše desetak ekipa, pošto je limit da se na startu nađe 26 timova, odnosno 175 biciklista.

„To pokazuje kakav smo organizator već duži niz godina. Biciklisti imaju poverenja u nas, trudimo se da svake godine napravimo nešto novo, bolje i veće, pa se nadam da ćemo uspeti da i u 16. izdanju pomerimo granice“, rekao je Gojić.

(Tanjug)

