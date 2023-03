Binić: Ne favorizujem Džajića ili Vidića, ali ne može se bez iskustva na čelo FŠ

BEOGRAD – Ne favorizujem lično ni Dragana Džajića, ni Nemanju Vidića, to ne mogu, jer znamo šta su i ko su obojica, izjavio je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Dragiša Binić uoči izbora za predsednika Fudbalskog saveza Srbije (FŠ).

„Mislim da je normalno da budeš vrhunski sportista, pa da vodiš neki klub ili postaneš predsednik nekog kluba, pa si u nekim organima 10-15 godina. Praviš od sebe sportskog radnika, ti si u sistemu i znaš kako ti je. Nekorektno je dovesti nekog sa terena na takvo mesto, neće se snaći – rekao je Binić gostujući u emisiji „Kec na 11“ na televiziji K1.

On se osvrnuo i na saziv Skupštine, odnosno na 85 ljudi koji će glasanjem odlučivati ko će biti predsednik.

„Pre smo normalno birali ljude koji su iz sporta, a sad je sistem „treba da bude ovaj i za njega glasaj“. Imamo varijantu bez i sa iskustvom, ali nema potrebe da delimo njih dvojicu. Mi sportisti smo u stanju da izaberemo najboljeg od nas, koliko nam to dozvoljavaju“.

Binić je naveo kvalitete i jednog i drugog kandidata.

„Vidić je mlađi, vrhunski sportista, „neuprljan“, igrao je u velikom klubu kao kapiten. Džajić je naše najveće fudbalsko ime, vodio je Crvenu Zvezdu, isto ljubitelj svakoga i neuprljan“, ali Vidić se vraća u zemlju u kojoj nije bio godinama, iskustvo rada u sportu kod njega ne postoji, trebalo je da se uključi kao i njegove kolege, jer je iskustvo osnov svega“, rekao je on.

Binić ne isključuje opciju da Džajić i Vidić zajedno vode FŠ.

„Nije nemoguće da zajedno vode, i Vidić i Džajić imaju visoko mišljenje jedan o drugom. Ne radi se tu o politici, radi se o tome ko su ljudi koji treba da glasaju, da li taj glasa jer smatra da je neko dobar ili jer treba tako da glasa. Među glasačima nisu svi ljudi iz sporta i to je ogroman problem“, poručio je Binić.

(Tanjug)

