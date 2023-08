Bišćan: Svi treba da radimo da se ne bi ponovilo prošlonedeljno nasilje u Atini

Uoči prve utakmice Trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv AEK-a, trener Dinama Igor Bišćan je povodom smrtonosnog sukoba navijača ta dva kluba prošlog ponedeljka u Atini danas u Zagrebu izjavio da „svi zajedno treba da izvučemo pouke, radimo i ponašamo se da se takve stvari ne bi ponovile“.

Bišćan je uputio saučešće povodom ubistva grčkog navijača tokom žestokog sukoba navijačkih grupa ispred stadiona AEK-a u Atini.

On je, kako je prenela Hina, rekao da se saoseća sa svima koji su „iskusili neke negativne posledice, po sebe ili po svoje bližnje“.

Iako je bilo rečeno da će odgovarati samo na pitanja o predstojećoj utakmici koja počinje sutra u 20.00 sati, Bišćan nije mogao da izbegne odgovor na pitanje da li će mu to, s obzirom na ono što je prethodilo, biti najteža utakmica u karijeri.

„Sigurno da jeste. To se uopšte ne dovodi u pitanje, ovo se dešava jednom u ko zna koliko vremena, ne samo u karijeri mene kao trenera, nego u funkcionisanju bilo kojeg kluba“, rekao je on.

„Situacija je zaista složena i drugačija, ali, nažalost, sad ne možemo ništa da uradimo, osim da se spremimo najbolje što možemo i pokušamo da postignemo što je bolji rezultat“, dodao je Bišćan.

On je rekao da su pokušali da igrače što više izoluju od te teme da bi se što bolje pripremili za meč.

„Jer, zaista ne možemo mi tu mnogo da uradimo, možemo samo da se opterećujemo onim na šta ne možemo utičemo, a to nam opet oduzima koncentraciju za ono što je nama najvažnije, a to je teren“, rekao je on.

Bišćan je rekao da je teško proceniti koji tim je pod većim pritiskom posle tragičnih događaja u Atini pre nedelju dana.

„Moramo da se koncentrišeno na ono što treba da se uradi na terenu. Pred nama je veoma ozbiljna ekipa, ali sam siguran da ni oni nisu bili presrećni žrebom. Videćemo sutra kakav je odnos snaga, pa ćemo za revanš biti malo pametniji“, rekao je trener Dinama.

„Tragedija je zaista velika. Možemo samo da zamislimo kako bi bilo da se tako nešto dogodi ovde… Nažalost, sigurno će u određenoj meri uticati na sve što se zbiva na terenu i oko njega. Jedino što mogu da kažem je da moramo izvući pouku i da se pobrinemo da se takve stvari više nikad ne ponove“, istakao je on.

(Beta)

