Bitka za prvo mesto u grupi: Španija ― Srbija 41:31 (foto, video)

Današnji derbi protiv španije biće jubilarna 100. utakmica Aleksandra Đorđevića na klupi „orlova“.

Malo statistike današnjih rivala:

― Srbija na ovom prvenstvu iz igre pogađa fantastičnih 61%, dok Španija ima procenat šuta iz igre 45%.

― U skokovima smo izjednačeni ― 40-40.

― Timska igra Srbije krunisana je prosekom od 31 asistencije po meču. „Furija“ ih u proseku pravi 22.

Veliki rivali ponovo izlaze na teren, a ulog je „lakši“ protivnik u četvrtfinalu, s obzirom na to da su obe ekipe obezbedile plasman u nastavak takmičenja.

Srbija je dominirala na dosadašnjem toku prvenstva. Izabranici Saše Đorđevića svojim igrama uspevaju da zadovolje i najveće košarkaške sladokusce.

Raznovrsna igra, u kojoj se ne zna ko će iskočiti u prvi plan, osvaja navijače širom sveta, a našima puni srca.

U hvalospevima o njihovoj igri izgleda da su najglasniji Amerikanci, koji pomno prate šampionat. Ugledni sportski novinari se utrkuju ko će uputiti jače komplimente „orlovima“ i njihovoj igri. A čini se i da se pribojavaju duela SAD sa Srbijom, ako do njega dođe. Ovom meču je prethodila fantastična najava NBA tima iz Denvera, koji je originalnom ilustracijom najavio duel svojih igrača.

Serbia, Land of Basketball

We have the best Players in Basketball. From Bodiroga, Divac, Stojakovic to Teodosic, Jokic or Bogdanovic

In this video made by @SerbiaBasket we look at some of the best plays of our best players #Srbija #Kosarka

➡️ FULL VIDEO: https://t.co/ezDKjSia0e pic.twitter.com/M2oHTefOi0

— Serbia Basketball (@SerbiaBasket) September 7, 2019