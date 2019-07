Bivši Novakov trener brani Kirjosa: Obožavam to što radi

U kolumni koju je napisao za britanski list Dejli Mejl, Boris Beker, osvajač šest Grend slem titula i bivši trener Novaka Đokovića, govorio je o naporima Nika Kirijosa da se probije na turu.

– Ja sam u ekipi koja želi da vidi uspehe i ispunjenje ogromnog potencijala Nika Kirijosa. Ja obožavam ono što on donosi u tenisu – priznao je Beker.

Nemac je zatim dodao: „On se nalazi na raskršću i situacija je ozbiljna. Išao bih toliko daleko i rekao da ako nešto ne promeni u narednih 12 meseci, uspeh ga nikada neće stići. Brine me to što se čini da Nik uopšte ne žuri da promeni svoje loše navike.“

Beker se osvrnuo i na individualnost tenisa kao sporta i način života koji iz toga proizilazi.

– Meni se on zaista sviđa i uopšte mi ne smeta to što je veće pre meča proveo u pabu. On nije prvi Australijanac koji se tako ponaša. Ali se postavlja pitanje – da li zaista želi da bude top igrač i ozbiljno se posveti pripremana ili će se do kraja karijere provlačiti na talenat? Samo on može dati odgovor na to, a ja se nadam da je ovo prvo – napisao je 51-godišnji Nemac.