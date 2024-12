Bivši selektor Engleske Sautgejt dobio titulu viteza

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Engleske Garet Sautgejt dobio je titulu britanskog viteza, navodi se na Novogodišnjoj listi dobitnika.

Sutgejt (54) je napustio reprezentaciju u julu, posle poraza od Španije u finalu Evropskog prvenstva.

On je za osam godina Englesku predvodio do dva uzastopna finala Evropskog prvestva i do polufinala Svetskog prvenstva 2018. godine, u 102 utakmice.

Sautgejt je četvrti selektor Engleske koji je nagrađen titulom viteza, posle sera Voltera Vinterbotoma, sera Alfa Remzija i sera Bobija Robsona, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Olimpijska šampionka na 800 metara Britanka Kili Hodžkinson nagrađena je Ordenom britanske imperije (MBE).

Nagrade koje od srednjeg veka dodeljuju britanski monarsi kao deo viteških ordena proverava komitet Vlade pre nego što se lista prosleđuje premijeru i kralju Čarlsu Trećem.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com