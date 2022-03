Bizarna scena: Navijač vezao vrat za stativu, redari ga jedva oslobodili (video)

Meč Evertona i Njukasla bio je prekinut pošto je navijač uleteo na teren i vezao se za stativu gola.

Prema pisanju engleskih medija, reč je o protestu protiv uticaja na klimatske promene, a mladić je nosio majicu sa natpisom „Just stop oil“ (Samo zaustavite naftu).

Igrači su u čudu gledali momka koji je stajao kraj stative, vezan za istu, nečim nalik vezici – i to oko vrata.

Kako je prilično zategao vezicu, mladić je bio pričvršćen za stativu i pripadnici redarske službe su imali veliki problem da ga „oslobode“, odnosno uklone sa terena.

Slično se dogodilo i u sredu kada se takođe jedan momak vezao za stativu na utakmici Arsenal – Liverpul, ali je on za okvir gola vezao ruke.

A supporter ziptied himself onto a goal post during the Everton-Newcastle game to protest the UK government’s involvement with new fossil fuel investments pic.twitter.com/WVF3DCcWrS

— B/R Football (@brfootball) March 17, 2022