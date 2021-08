Bizarna situacija u polufinalu – da li je Grk varao? (video)

Na meču između Aleksandera Zvereva i Stefanosa Cicipasa viđena je drama nakon što je Stefanos Cicipas više od osam minuta bio odsutan zbog odlaska u toalet.

Nemački teniser žalio se kod glavnog arbitra jer je Grk poneo torbu u kojoj mu je, navodno, bio telefon i optužio ga je za varanje, te se postavlja pitanje – da li je Cicipas prekršio pravila?

Cicipas je bio u nokdaunu jer je Zverev imao set prednosti i brejk u drugom periodu igre, i bilo mu je potrebno nešto da ga trgne, da se vrati u meč.

Grk je, baš kao na Mastersu u Parizu, odlučio da na kratko ode u toalet, sabere misli i pokuša da preokrene rezultat.

To je i uspeo, međutim, nije se zadržao kratko, već punih osam minuta, i veliko je pitanje da li je prekršio pravilo o „koučingu“, odnosno pravilo koje ne dozvoljava komunikaciju sa trenerom tokom meča.

Zverev se žalio, govorio glavnom sudiji da je Cicipas poneo telefon sa sobom i da lako može da komunicira sa ocem, koji mu je i trener, a da sve bude gore po Grka u tom trenutku kamera se preselila na oca Apostolosa koji je imao telefonu ruci.

After dropping first set Tsitsipas, leaves court with his bag.

Zverev accuses him of getting coaching.

Apostolos: pic.twitter.com/zWBtp1czfK

— The Payers & Players Podcast (@PayersPlayers) August 21, 2021