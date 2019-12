Bizarno ponašanje Ronalda na dodeli nagrada, a sve zbog Mesija?

Dopisnik CNN-a i beIN Sportsa Tankredi Palmeri otkrio je skandalozno ponašanje Kristijana Ronalda na svečanosti Serije A koja je u ponedeljak uveče održana u Milanu.

Naime, Portugalac je u automobilu čekao da dobije nagradu, dok je u isto vreme komentarisano njegovo nepojavljivanje na ceremoniji dodele Zlatne lopte u Parizu.

„Kristijano je vreme tokom održavanja ceremonije presedeo u automobilu ispred dvorane, u koju je ušao samo kada mu je javljeno da je osvojio nagradu. Tada je, praćen brojnim telohraniteljima, ušao u dvoranu, a njegovo obezbeđenje za to vreme su lampama je zaslepljivalo kamere kako ne bi mogle da ga snime u trenutku ulaska“, napisao je Palmeri.

UNBELIEVABLE!

Cristiano Ronaldo waited in his car for the moment in which he had to be awarded MVP Serie A award!

Then when the time came, he finally get out to enter the theatre, while his bodyguards pointed torchlights to cameras! https://t.co/8A51G9Tatp

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 2, 2019