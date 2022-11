Bjeković: Stojković je najveće ime srpskog fudbala

BEOGRAD – Zamenik predsednika Fudbalskog saveza Srbije Nenad Bjeković rekao je za zvanični sajt saveza da je

dolazak Dragana Stojkovića na mesto selektora jedan od najboljih poteza u istoriji saveza i dodao da je on najveće ime srpskog fudbala.

„U rekordnom roku je preporodio državni tim i vratio ga u vrh evropskog i svetskog fudbala. Često smo u društvu selektora najjačih fudbalskih sila i imponuje kada čujete da niko od njih ne želi Srbiju za protivnika na Svetskom prvenstvu“, izjavio je Bjeković.

Dodaje da ova generacija fudbalera Srbije još nije pokazala šta sve ume.

„Ušao sam u svlačionicu posle pobede protiv Portugala i rekao igračima da su vratili veru nacije u srpski reprezentativni fudbal i da sam uveren da to nije njihova poslednja reč. Ova generacija je joč u mlađim kategorijama naučila da razmišlja šampionski i zato me ne čude hrabre izjave igrača da će dogurati do završnice Mundijala. Očigledno je da Stojkovićev optimizam i energija deluju zarazno na celu ekipu. Sve je to normalno. Ako ste u omladinskom uzrastu bili bolji od Brazila i osvojili Svetsko prvenstvo, zašto da se plašite bilo koga sada kada ste sazreli i izrasli u vanserijske fudbalere“, zaključio je zamenik predsednika saveza.

(Tanjug)

