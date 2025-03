Blagojević: Moramo da pokažemo mobilnost i ozbiljnost

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je danas da je duel protiv Radnika u osmini finala Kupa Srbije najzahtevnija utakmica, pošto je u pitanju eliminacioni meč.

„Čeka nas najzahtevnija utakmica od početka ovog dela sezone. Ne pričam to što je prva naredna, već što je eliminaciona. Igra se na ispadanje, nema popravke. Moramo da pokažemo mobilnost i ozbiljnost“, izjavio je Blagojević na konferenciji za novinare.

Partizan će sutra u Surdulici gostovati Radniku, u meču osmine finala Kupa Srbije.

„Radnik je na nivou Super lige, a ne Prve lige Srbije. Zabeležili su četiri pobede na prva četiri meča, primili su samo 11 golova,a postigli 36 u Prvoj ligi. Radnik zaslužuje da se vrati u Super ligu, i blizu su toga. Zbog svega toga ne smemo da budemo opušteni ili lakomisleni, da ne pomislimo da će stvari same da se reše“, dodao je on.

Blagojević je rekao i da je Kup „specifično“ takmičenje, a to dokazuje i „poraz Liverpula, koji suvereno vlada engleskim fudbalom, u FA kupu od poslednjeplasirane ekipe u drugoj engleskoj ligi (Čempionšip) Plimuta“.

„Kup daje šansu slabijim ekipama, da izađu na megdan snažnijim timovima i da ih pobede. Nažalost, Partizanova istorija poprilično opominje, svima su nam sveža sećanja na Batajnicu ili Mitrovicu. Nemamo nikakav razlog da potcenimo Radnik, osećamo pritisak favorita, jer bi sve osim prolaza predstavljalo neuspeh“, rekao je Blagojević.

Blagojević je rekao i povrede Marija Jurčevića, Nemanje Nikolića i Alda Kalulua nisu teže prirode, ali da još uvek ne zna tačan stepen povreda i koliko će odsustvovati.

„Srećom, nisu u pitanju ozbiljnije povrede ni kod jednog igrača. Stepen još nije utvrđen, ali prve informacije ukazuju da povred nisu teške. Kasnije tokom dana ćemo odlučiti da li ćemo nekog koristiti“, rekao je on.

Blagojević je kazao i da duel protiv Radnika posmatra kao „prvenstveni, možda i zahtevniji, jer dolazi između dva prvenstvena kola“.

„Specifičnost takmičenja nam ne dozvoljava velike eksperimente. Uvek ima prostora i potrebe za izmenama, ali svi imaju obavezu da se pokažu“, rekao je on.

Na konstataciju da su napadači Nemanja Nikolić i Aldo Kaluluu dobroj formi od početka prolećnog dela sezone i pitanja da li je to do promene taktike ili do mentalne pripreme Blagojeviće je rekao da je „po malo do oba“.

„Ima malo od obe stvari. Trenažni proces i uloga trenera. Proces zahteva vreme. Na tom polju se konstantno radi sa igračima i kao produkt toga u nekom trenutku dođe do rezultata. Što se tiče Nikolića i Kalulua, oni su pokazali kako treba da se odnosi prema igri, to je dobra poruka i svim ostalim igračima za neku budućnost“, rekao je Nikolić.

(Beta)

