Blagojević: Najbolje je što smo pobedili, možemo mnogo bolje

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je da je najbitnije da je njegova ekipa pobedila današnju utakmicu Super lige Srbije protiv Tekstilca iz Odžaka, ali da njegovi igrači mogu mnogo bolje da igraju.

„Najbolje je što smo pobedili. Moram da priznam da nismo izgledali kao protiv Mladosti. Odigrali smo tri utakmice u sedam dana, došlo je do zamora. Možemo mi mnogo bolje i tražim od igrača mnogo bolje. Zadovoljni smo zbog tri boda, a kasnije ćemo analizirati utakmicu“, naveo je Blagojević za TV Arena Sport.

Partizan je na gostujućem terenu u Loznici pobedio Tekstilac iz Odžaka 4:1, u 26. kolu Super lige Srbije.

Blagojević je dodao da je bilo dosta problematičnih situacija na današnjoj utakmici i da određenim igračima najviše zamera manjak aktivnosti.

„Bilo je dosta problematičnih situacija, pogotovo u želji da se igra, dosta su se neki igrači sakrivali na terenu, ta neaktivnost. Mi u ovakvim utakmicama moramo da dominiramo u svakom segmentu. Ipak, čestitam svojim igračima na pobedi i zalaganju, možda je ovo bio maksimum za našu ekipu nakon tri utakmice u sedam dana. Hvala navijačima, osećali smo se kao kod kuće“, rekao je trener Partizana.

Privremeni trener Tekstilca Milovan Pankov rekao je da su njegovi igrači imali bolje šanse do prvog dosuđenog penala za Partizan i dodao da je njegova ekipa pokazala da može ravnopravno da igra sa svim timovima sa vrha tabele.

„Kada se pogleda cela utakmica jeste visok rezultat, ali u prvih 20, 25 minuta, do prvog penala, smo imali konkretnije šanse i više pretili. Kasnije se to poremetilo, pa smo u drugom poluvremenu uspostavili incijativu i smanjili vođstvo. Kasnije se opet poremetilo, treći gol smo primili iz naše gluposti, ali mislim da smo pokazali da možemo da igramo sa svim timovima iz vrha“, kazao je on.

Partizan je drugi na tabeli sa 53 boda, dok Tekstilac zauzima pretposlednje, 15. mesto sa 25 bodova.

