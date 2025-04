Blagojević: OFK Beograd je jako dobro selektovana ekipa sa spojem kvalitetnih igrača

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da je protivnik njegovog tima na predstojećoj utakmici Super lige Srbije, ekipa OFK Beograda, jako dobro selektovana i kvalitetna, i da njegove igrače čeka težak izazov u tom duelu.

„Imali smo desetak dana pauze posle derbija, imali smo vremena da se regenerišemo i oporavimo. Uradili smo dobro ovaj ciklus, izanalizirali smo prethodnu utakmicu. OFK Beograd se nalazi na trećem mestu, imaju ekipu koja je jako dobro selektovana, ima spoj kvalitetnih igrača, fizički, tehnički i taktički moćnih. Oni su najprijatnije iznenađenje ovog prvenstva. Pobedili su dosta značajnih utakmica u poslednje vreme i stabilizovali su se na trećem mestu. Biće težak izazov ispred nas“, naveo je Blagojević na konferenciji za novinare.

Partizan će na svom terenu u Beogradu dočekati OFK Beograd u sredu u 18 časova, u 32. kolu Super lige Srbije.

Beogradski crno-beli su drugi na tabeli plej-ofa sa 63 boda, dok je OFK Beograd treći sa 49 bodova.

„Ući ćemo u utakmicu jako motivisani, bez obzira što smo praktično već obezbedili drugo mesto. Teoretski ćemo obezbediti drugo mesto ako pobedimo sada. To nam je dodatan motiv, ali čak i da to nije slučaj, motiv kod igrača Partizana uvek mora da bude prisutan“, dodao je Blagojević.

Blagojević je naveo da ne sumnja da će ekipa OFK Beograda biti maksimalno angažovana na predstojećoj utakmici, kao i da smatra da igranje protiv Partizana uvek daje dodatan motiv timovima.

„OFK Beograd će imati motiv, sama pozicija na tabeli i partije će im dati i dodatnu energiju. Plus ambicija igrača će sigurno biti prisutna. Partizan je sam po sebi kao protivnik motivacija svima. Ne sumnjam da će oni biti maksimalno angažovani“, kazao je on.

Partizan i OFK Beograd su se prethodni put sastali 15. februara, a crno-beli su u toj utakmici pobedili 4:1.

„Prošlo je dosta vremena od prošle utakmice sa OFK Beogradom. Oni su dobili neke nove igrače, neki igrači su im sada povređeni, ali sam apsolutno svestan da će biti jako teška utakmica“, rekao je trener Partizana.

Partizan je u prethodnom kolu Super lige Srbije izgubio od gradskog rivala Crvene zvezde 1:2.

„Teško je svima pao poraz od Zvezde. Bez obzira protiv koga se igra, narednih par dana je psihološki teško posle poraza. Imamo pravo da tugujemo, emocije su prisutne, Uvek je zadatak da se što pre izvučemo iz te situacije. Fokus mora da bude na sledećoj utakmici. Sigurno postoje momenti koji su bili jako dobri, posle toga neke problematične situacije. Izanalizirali smo to i znamo u kom smeru bi trebalo da idemo u narednom periodu“, rekao je Blagojević.

Blagojević je izjavio da Nemanja Nikolić trenira odvojeno od ekipe zbog „manjka spremnosti i želje da odgovori zahtevima trenažnog procesa i utakmice“.

„Nemanja Nikolić je neko ko je ostavio trag u Partizanu i još uvek ga ostavlja. Imao je ozbiljan učinak kad je počeo naš zajednički rad, pomogao je klubu i timu, i na tome sam mu izuzetno zahvalan. To je sve postigao zahvaljujući velikoj motivaciji i predanom radu, i ja bih bez sumnje voleo da ga takvog motivisanog, spremnog i angažovanog imam u timu i sada. Nažalost, to nije više tako što se tiče njegove spremnosti i želje da odgovori zahtevima trenažnog procesa i utakmice“, rekao je Blagojević.

„Razgovarao sam sa njim mnogo puta, i zajedno smo došli do zaključka da on u ovom trenutku nije spreman da odgovori tim zahtevima, kao i da je bolje da trenira odvojeno. Ja nemam sukob sa njim, imamo jako korektan odnos. Uvek sam spreman da razumem mlade sportiste i ljude, jasno mi je da često imaju neke probleme i muke, ali uvek moramo biti maksimalno profesionalni što se tiče posla“, dodao je trener Partizana.

Blagojević je naveo da je strategija kluba da se pruži šansa mladim igračima i dodao da stariji igrači u ekipi imaju „veliki doprinos u stabilizaciji tima“.

„Mi već sada uveliko pružamo šansu mladim igračima. U Kragujevcu je igralo osam mladih igrača, derbi je počelo njih pet. To je strategija kluba, bacanje fokusa na igrače koji dolaze iz omladinske škole. Uz to je takva situacija trenutno u Partizanu da tako rešavamo naše kadrovske probleme. Imamo i starije igrače koji daju veliki doprinos stabilizaciji ovog tima u ovom trenutku i daju pomoć mladim igračima svojim primerom, kako rade na terenu, kako se ponašaju i savetima koje daju tim mladim igračima“, rekao je on.

Trener Partizana je istakao Vanju Dragojevića kao primer koji ostali mladi igrači treba da prate.

„Vanja Dragojević nije išao sa nama na pripreme, nije bio ni na prvobitnom spisku igrača. Onda smo upravo kroz komunikaciju unutar i van stručnog štaba došli do zaključka njega da isprobamo. On je tu priliku iskoristio, i dalje je koristi. Takav primer treba da slede mladi igrači u narednom periodu. Nemoguće je da Partizan, sa ambicijama koje ima, ima 10 mladih igrača na terenu. Neki balans mora da postoji“, kazao je Blagojević.

Blagojević je naveo da je fokusiran samo na „današnji momenat“ i dešavanja na terenu, kao da i dalje ne razmišlja o svom produženju ugovora, s obzirom da je uprava Partizana i dalje privremena.

„Razgovarao sam sa upravom kluba. Oni imaju stav koji je meni razumljiv, da oni kao privremeni organ nemaju takve mogućnosti i da žele odgovorno da se ponašaju, da ne sklapaju dugoročne dogovore sa trenerima i igračima“, izjavio je trener Partizana.

(Beta)

