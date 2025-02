Blagojević: Zvezda je favorit, ali se nećemo predati

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da je Crvena zvezda favorit na predstojećoj utakmici Super lige Srbije, ali da se njegova ekipa neće predati i da će pokušati da dođe do dobrog rezultata u tom duelu.

„Crvena zvezda je favorit, ali to ne znači da ćemo ići sa ‘belom zastavom’. Imamo pravo da se nadamo i daćemo sve od sebe da dođemo do onoga što želimo. Prvo da utičemo pozitivno na derbi, pa posle i da dođemo do rezultata“, naveo je Blagojević na konferenciji za novinare.

Partizan će na gostujućem terenu u Beogradu igrati protiv gradskog rivala Crvene zvezde u subotu u 16 časova, u 24. kolu Super lige Srbije.

„Dobro su organizovani, individualno su prilično jaki, fizički su dominantni. Mi imamo neke naše kvalitete, pokazali smo ih delimično na prethodnim utakmicama, još uvek se tražimo. Drugačiji su nam momentumi“, rekao je Blagojević.

Crvena zvezda je prva na tabeli sa 67 bodova, 21 bodom više od drugoplasiranog Partizana.

„Mi smo se pripremali kao i za svaku utakmicu. Derbi nosi isti broj bodova kao i svaka utakmica, iako smo svesni njegove težine i značaja. Borba je za bodove, već u sredu nas čeka sledeći meč, treba ići utakmicu po utakmicu“, kazao je Blagojević.

Trener Partizana je naveo da mu je problem pri izboru igrača predstavljala suspenzija defanzivca Marija Jurčevića, ali i da već zna sa kojom postavom će započeti utakmicu protiv Crvene zvezde.

„Imamo skučen igrački kadar, suspenzija Jurčevića zbog žutih kartona nas limitira u nekim rešenjima. U ovakvom sastavu činimo Partizan i svi koji su zdravi će konkurisati sutra za sastav, u obavezi su da pruže svoj maksimum. Znam koji će tim igrati sutra“, izjavio je Blagojević.

Blagojević je rekao da je predstojeći derbi podjednako važan kao i svaka druga utakmica u prvenstvu i dodao da je to pokušao da objasni svojim igračima.

„Moj stav i ono što prenosim njima je da derbi ima određenu težinu, ali da je utakmica kao i svaka druga. Ne treba nam dodatan pritisak i opterećenje. Želim to njima da predstavim kao da je podjednako važna utakmica kao i ona u sredu, nosi isti broj bodova“, kazao je on.

Trener Partizana je naveo da njegovi igrači neće imati problem sa pronalaženjem motiva za predstojeći derbi, uprkos velikom bodovnom zaostatku u odnosu na Crvenu zvezdu.

„Mislim da derbi kao takav ne dovodi motivaciju u pitanje. Oni imaju svoj motiv, mi imamo svoj. Oni imaju motiv da naprave rekordnu bodovnu razliku u odnosu na drugoplasiranog u prvenstvu, mi imamo motiv da dokažemo da razlika nije baš tolika ili da odreagujemo na potcenjivanje. Svako ima svoj motiv, svi su legitimni, i svako će uložiti maksimalan napor“, rekao je Blagojević.

Blagojević je dodao da mladi igrači moraju da preuzmu odgovornost i da su svi članovi tima motivisani i željni nadigravanja.

„Mladi moraju da preuzmu teret, bili oni spremni ili ne. Svi ovi igrači, i ja kao trener, možda da su bolja vremena mi ne bismo bili ovde, ali pošto smo deo kluba sada, imamo obavezu da mu pomognemo rezultatima. Imamo misiju da postavimo osnovu za srećniji period u Partizanu. Veoma smo motivisani, željni nadigravanja i toga da ostavimo dobar utisak, i da dođemo do rezultata, što da ne“, kazao je on.

Blagojević je izjavio da je skrenuo pažnju svojoj ekipi na prošlosezonski „večiti“ derbi, koji se završio remijem 2:2, zbog pristupa igrača crno-belih na toj utakmici.

„Nikad se ne fokusiram na negativne stvari, već samo na pozitivno. Skrenuo sam pažnju igračima na derbi pre godinu dana, kad je bilo 2:2 na stadionu Zvezde. Kad je Partizan bio brojčano inferiorniji i ipak pružio snažan otpor i tad favorizovanoj Zvezdi. To su neke stvari na koje smo bili fokusirani za ovu utakmicu, koje bih voleo da istaknem igračima“, naveo je on.

On je dodao da je Zvezda trenutno na nivou iznad ostatka lige po intenzitetu igre, ali da se nada da će njegovi igrači moći da odgovore crveno-belima u tom segmentu.

„Ne možemo preko noći da promenimo stvari, za sve je potrebno vreme. Zvezda je napravila korak ispred ostalih, igrajući na višem intenzitetu nego na kom je ostatak lige. Naš zadatak je da se približimo tom nekom ritmu, to nosi fudbal na višem nivou. Za sve je to potrebno vreme, mi ćemo pokušati da odgovorimo sutra Zvezdi u tom segmentu“, rekao je Blagojević.

Trener crno-belih naveo je da primećuje napredak od njegovog dolaska u klub 1. januara, i da je bitno da se održi podrška unutar kolektiva.

„Mislim da smo svi u klubu uradili dosta toga od mog dolaska, napredujemo sitnim koracima, idemo u dobrom smeru. Biće tu turbulencija, uspona i padova, ovo je maraton, ne trka od 100 metara. Bitno je da zadržimo dobar duh i podršku unutar celog kolektiva kako bismo došli do nečeg pozitivnog“, kazao je on.

Blagojeviću je ovo prvo učešće na „večitom“ derbiju u karijeri i trener crno-belih je rekao kako je izuzetno motivisan zbog toga.

(Beta)

