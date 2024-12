Bogdanović postigao 15 poena u pobedi Atlante nad Milvokijem

Košarkaši Atlante pobedili su prošle noći na gostovanju ekipu Milvokija sa 119:104, i tako zabeležili peti vezani trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Milvoki je bolje počeo meč i na sredini prve četvrtine dolazi do vođstva 25:15. Do kraja te deonice Atlanta serijom 23:10 stiže do prednosti koju je potom samo povećavala, pa je tokom treće četvrtine u nekoliko navrata vodila i sa 20 poena razlike.

U ekipi Atlante Džejlen Džonson ostvario je dabl-dabl učinak sa 23 poena i 13 skokova, Deandre Hanter je dodao 20 poena, Tre Jang je upisao 17 poena i sedam asistencija, dok je srpski košarkaš Bogdan Bogdanović zabeležio 15 poena (3/5 za tri), uz dva skoka i po pet asistencija i ukradenih lopti.

U Milvokiju, koji je prekinuo niz od sedam uzastopnih pobeda, najefikasniji je bio grčki centar Janis Adetokunbo sa 31 poenom, uz 11 skokova i pet asistencija, a Demijan Lilard je postigao 25 poena.

Milvoki se nalazi na petom mestu Istočne konferencije sa 11 pobeda i 10 poraza, dok je Atlanta šesta sa skorom 12/11.

Majami je na svom terenu savladao Los Anđeles lejkerse sa 134:93.

Lejkersima je ovo drugi poraz zaredom, a ukupno su u dva meča protiv Minesote i Majamija izgubili sa rekordnih 70 poena razlike.

Timu iz Los Anđelesa je poraz na Floridi 11. u istoriji u kojem su izgubili sa 40 i više poena razlike.

Tajler Hiro je vodio ekipu Majamija do pobede sa 31 poenom, Džimi Batler je postigao 17 poena, uz devet uhvaćenih lopti, Teri Rozje je dodao 16 poena, dok je dabl-dabl učinak ostvario Bem Adebajo sa 14 poena i 10 skokova, uz sedam asistencija. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao odlukom trenera.

U ekipi Lejkersa bolji od ostalih je bio Lebron Džejms sa 29 poena, uz osam asistencija, dok je Rui Hačimura upisao 14 poena.

Majami je na sedmom mestu Istoka sa polovičnim učinkom nakon 20 utakmica, a Lejkersi zauzimaju deveto mesto na tabeli Zapadne konferencije sa 12 pobeda i 10 poraza.

Boston je na domaćem terenu bio bolji od Detroita sa 130:120.

Branioci titule u NBA ligi vodili su dvocifrenom razlikom sve do početka četvrte četvrtine, kada Detroit sa četiri uzastopne trojke smanjuje na 109:101. Gosti su u završnici smanjili na pet poena razlike (125:120), ali je pobedu Bostonu trojkom osigurao Pejton Pritčard.

Džejlen Braun je za domaći tim postigao 28 poena, uz devet asistencija i šest uhvaćenih lopti, Kristaps Porzingis je upisao 26 poena i devet skokova, dok je Sem Hauzer dodao 20 poena.

Kejdu Kaningemu je u dresu Detroita nedostajao jedan skok kako bi zabeležio tripl-dabl učinak (27 poena, 14 asistencija i devet skokova), a 27 poena je upisao i Tobajas Heris.

Boston je drugi na tabeli Istoka sa 18 pobeda i četiri poraza, dok je Detroit 11. sa devet pobeda posle 24 utakmice.

Bruklin je na svom terenu savladao Indijanu sa 99:90, i tako prekinuo niz od tri vezana poraza, dok je gostujućem timu to bila četvrta uzastopna izgubljena utakmica.

Pobede na gostovanju zabeležile su ekipe Orlanda i Minesote. Orlando je bio bolji od Filadelfije sa 106:102, a Minesota je savladala Los Anđeles kliperse sa 108:80.

(Beta)

