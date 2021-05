Bogdanović: Žoc bi se snašao u NBA, Jokić će morati da časti

BEOGRAD – Košarkaš Atlante Bogdan Bogdanović izjavio da bi se legendarni trener Željko Obradović uspeo da adaptira na NBA ligu.

„Željkov najveći kvalitet je moć adaptacije, on ume da se adaptira i mislim da bi on našao svoj sistem koji bi funkcionisao ovde. U NBA je drugačije, nema vremena za pripreme utakmica, nema domaćeg prvenstva, slabijih utakmica… Pronašao bi on svoj način i da bi napravio upseh, Željko nas je navikao na uspehe, ne bi ostao dužan ni tu“, rekao je Bogdanović u razgovoru sa sprskim medijima, nakon potpisivanja partnerstva sa kompanijom Adidas.

Jedno od pitanja za srpskog beka bilo je da li će njegov saigrač iz reprezentacije Nikola Jokić morati da časti večeru, ako bude proglašen za MVP NBA lige.

„Mora da časti, mora ako osvoji nagradu. Moraće da se ‘otvori’, ne samo za večeru. Preveliki je to bonus“, reko je Bogdanović.

Bogdanović je istakao i da je u kontaktu sa selektorom Srbije Igorom Kokoškovom.

„Naravno, tu sam. Čujemo se, bili smo zajedno u Sakramentu. Mislim da je Igor u kontaktu sa svim srpskim i balkanskim igračima u NBA, on bi uvek organizovao viđanja“, rekao Bogdanović.

(Tanjug)

