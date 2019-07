Bokser preminuo posle stravične povrede u ringu (video)

Maksim Dadašev, mladi bokser koji je pao u komu zbog povreda koje je pretpreo tokom meča u petak uveče, preminuo je.

Vest o smrti 28-godišnjeg boksera iz Rusije potvrdili su njegov trener i supruga

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war 🥊 a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery #toughsport 🙏🏾 pic.twitter.com/cKljvTKOgt

— The Magic Man 🎩 (@AntonioTarver) July 20, 2019