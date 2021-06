Bokseri Zvezde dobili večiti derbi na Malom Kalemegdanu

BEOGRAD – Bokseri Crvene zvezde kao gosti pobedili su Partizan 12:6 na Malom Kalemegdanu u derbiju šestog kola Bokserske Lige Srbije 2020/21.

Susret večitih rivala prikazao je ne samo izvanredne borbe, žar za pobedom, hrabrost, već i pobedu plemenite veštine.

Sam po sebi meč je nosio prefiks atrakcije jer je organizovan na otvorenom, sa prepunim tribinama.

Rezultati: BK Partizan (Beograd) – BK Crvena zvezda (Beograd) 6:12 (seniori: do 54 kg bez rivala i borbe Zenun Šerifović (BK Crvena zvezda) 0:2, do 57 kg Ilija Čolić – Kristijan Jovanović 0:2, do 60 kg Đuro Jelovac – Momčilo Janjić 0:2, do 64 kg Sava Mitić – Nenad Jovanović 0:2, do 69 kg Uroš Drača – Džejlan Toskić 0:2, do 75 kg Igor Rogić – Novak Radulović 2:0, do 81 kg Aleksa Marković – Sandro Poletan 2:0, do 91 kg bez rivala i borbe Milisav Savić (BK Partizan) 2:0, +91 kg Miloš Veletić – Milutin Stanković 0:2).

(Tanjug)

