Bokseri Zvezde posle preokreta dobili derbi na Crvenom krstu

BEOGRAD – Bokseri Crvene zvezde pobedili su aktuelnog šampiona Radnički 12:10 u derbiju 4. kola Superlige na Crvenom krstu u Beogradu.

Sam start derbija išao je na ruku domaćina koji je krenuo silovito i poveo 8:0, ali to im nije bilo dovoljno za pobedu.

Crvena zvezda je dominirala u težim kategorijama, stigla je do iznenađenja 10:10, na kraju u meču superteškaša iskusni Milutin Stanković dominirao je i poentirao za veliku pobedu crveno-belih 12:10.

Sjajne partije i pobede ostvarili su na strani „krstaša“ Almir Memić i Veljko Gligorić.

U drugom meču 4. kola BK “Naišus” je pobedom nad BK Rokica Loznica (14:8), došao do prvog mesta u svojoj grupi.

U ekipi iz Loznice ponovo je zablistao Rastko Simić, koji ima nepunih 17 godina, savladavši u dvorani Čair daleko iskusnijeg Dejana Dašića.

Naredni meč je na programu 16. maja 2021. kada će Loznica dočekati Vojvodinu.

Rezultati: BK “Radnički” (Beograd) – BK Crvena zvezda (Beograd) 10:12 (juniori: do 70 kg Marko Pižurica – Nemanja Mijailović 2:0, do 80 kg Mašan Nikčević – Aleksa Novović 2:0, seniori: do 54 kg bez rivala i borbe Dušan Janjić (BK Radnički) 2:0, do 57 kg Veljko Gligorić – Anes Papić 2:0, do 60 kg Rastko Milosavljević – Kristijan Jovanović 0:2, do 64 kg Vanja Bačić – Nenad Jovanović 0:2, do 69 kg Matija Tijanić – Džejlan Toskić 0:2, do 75 kg Almir Memić – Novak Radulović 2:0, do 81 kg Nikola Jovanović – Sandro Poletan 0:2, do 91 kg Strahinja Ivošević – Kosta Božović 0:2, +91 kg Alen Mašović – Milutin Stanković 0:2).

BK “Naišus” (Niš) – BK Rokica (Loznica) 14:08 (juniori: do 70 kg bez rivala i borbe Adam Krstović (BK “Naišus”) 2:0, + 80 kg bez rivala i borbe Sava Stevanović (BK “Naišus”) 2:0, seniori: do 54 kg bez rivala i borbe Saša Suljić (BK Rokica) 0:2, do 57 kg bez rivala i borbe Darko Đukanović (BK Rokica) 0:2, do 60 kg Nemanja Gavrilović – Semiz Aličić 2:0, do 64 kg Nikola Lazarević – Edin Suljić 0:2, do 69 kg Petar Stošić – Uroš Milošević 2:0, do 75 kg Dejan Dašić – Rastko Simić 0:2, do 81 kg Slobodan Jovanović – Aleksandar Šerifović 2:0, do 91 kg Marko Docić – Srđan Radaljac 2:0, +91 kg bez rivala i borbe Sanel Hasanović (BK “Naišus”) 2:0).

(Tanjug)

