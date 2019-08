Bokserke Srbije u Madridu se spremaju za EP

MADRID – Ženska reprezentacija Srbije u boksu otputovala je danas u Španiju kako bi obavila završne pripreme za Evropsko prvenstvo u Madridu.

Na pripremama u Madridu pred takmičenje, koje se održava od 22. avgusta do 1. septembra, uz srpski tim borave još ekipe Mađarske, Francuske i domaćina Španije.

Selekciju Srbije čine Sandra Maran (klub Vršac, u kategoriji do 48kg), Nina Radovanović, Nina boks tim, do 51kg), Jelena Zekić (Šakjaši, do 54kg), Aleksandra Rapajić (Petrovgrad, do 64kg) i Milena Matović (Šajkaši, do 75kg), sa trenerima Stevanom Čizmićem, Markom Tubićem i Darkom Radovanovićem.

„Bokserski savez Srbije je, kao i za sve selekcije u poslednjih skoro dve godine, za žensku seniorsku reprezentaciju obezbedio kvalitetne uslove za rad, odlazak na pripreme, kao i sve ostalo što je neophodno našim takmičarima. Nakon zajedničkih priprema na Zlatiboru, seniorke će sada imati priliku da treniraju sa najboljim bokserkama Španije, Francuske i Mađarske, i da u Madridu dostojno reprezentuju Srbiju i nadam se ostvare zapažen rezultat“, rekao je trener Tubić.

Bokserke imaju priliku da se upišu zlatnim slovima u istoriju ženskog boksa u našoj zemlji, jer do sada Srbija nikada nije imala osvajačicu medalje na Evropskim prvenstvima.

(Tanjug)