Bokserski spektakl na Zlatiboru: Jelena Janićijević u pohodu na evropsku titulu

ZLATIBOR – Srpska bokserka Jelena Janićijević, osvajačica bronzane medalje na Evropskom prvenstvu, boriće se 5. januara na Zlatiboru za evropsku profesionalnu titulu u poluvelter kategoriji, do 63 kilograma, protiv Sare Vajvan iz Nemačke.

U sportskoj hali Turističko rekreativnog kompleksa Zlatibor sprema se spektakl, koji će na najbolji način obeležiti početak 2023. godine.

„Biće to moj prvi profesionalni meč u Srbiji. Do sada sam ih imala sedam, nijedan pred domaćom publikom i zato za mene ovaj meč ima naročitu važnost i jako mi je drago što će to biti na Zlatiboru“, izjavila je Janićijević na konferenciji za medije u Kulturnom centru na srpskoj planinskoj lepotici.

Boks u Srbiji ima lepu budućnost i jako mi je drago što sem moje seniorske imamo juniorske i omladinske zlatne medalje sa velikih takmičenja, najviše zahvaljujući Nacionalnoj školi boksa, gde je Savez dosta uložio i u razvoj mladih trenera, dodala je srpska bokserka.

„Svaku svoju pobedu posvećujem mlađim naraštajima, onima koji dolaze i koji će predstavljati srpski boks u narednim decenijama, mladim bokserima iz mog kluba, sa kojima radim kao trener ili pomoćni trener i to mi je najveće zadovoljstvo“.

Ona se posebno zahvalila Bokserskom savezu na podršci i što njene godine nisu predtstavljale problem „Uskoro punim 38, takmičenje u amaterskom boksu dozvoljeno je do 40, a Savez je verovao u mene i ulagao kao da su mi 22 i to se isplatilo. Daću sve od sebe i da budem inspiracija mladim devojkama, da vide da je sve moguće, da se radi, završi fakultet i postižu odlični rezultati. Nadam se da ću doneti i ovu profesionalnu titulu u Srbiju ali i još medalja jer imam pravo da se borim i kvalifikujem za Olimpijske igre u Parizu 2024“, istakla je Janićijević.

Trener Stefan Hubert zahvalio se na podršci Savezu što je omogućio edukaciju mladih stručnjaka i što jedna mala zemlja kao što je Srbija ima toliko bokserskih šampiona.

„Radujemo se ovom meču, biće ti samo još jedan radni dan i očekujemo ga sa dosta optimizma. Uveren sam da ćemo Jelena i ja i ceo naš tim ostvariti cilj, radi se dobro na trenizima, forma je u usponu i verujemo u trijumf“, rekao je Hubert.

Predsednik Bokserakog saveza Srbije Nenad Borovčanin zahvalio se predsedniku opštine Čajetina Milanu Stamatoviću, koji, kako je rekao, po ko zna koji put izlazi u susret sa pokroviteljstvom bokserskog sporta.

„Prvi put bilo je to pre 12 godina kad sam ja još boksovao i ta saradnja nije nikad nije ni prestajala.

„Očekuje nas veliki spektakl, jedan od najvećih u našoj zemlji sledeće godine, a sigurno jedan od najbitnijih za naš sport. Osim naše TV Arena sport još nekoliko evropskih televizija prenosiće direktno meč. Jelena se ove godine već upisala u istoriju kao prva Srpkinja sa medaljom na Evropskim šampionatima, a verujem da ćemo imati zlatni početak 2023. godine i podizanje šampionskog pojasa prvakinje Evrope“, izjavio je Borovčanin.

Prvi čovek opštine Čajetina Milan Stamatović podsetio je da su mnogi sportisti koji su se pripremali na Zlatiboru posle toga osvajali medalje i šampionske titule i da ne sumnja da će Jelena Janićijević krenuti istim stopama.

„Sport u strateškim planovima razvoja Zlatibora ima ozbiljno mesto, samo u narednoj godini imaćemo 20 novih sportskih terena i to je zaista jedna ozbiljna ponuda. Plus, radi se na infrastrukuturi, pristupnim saobraćajnicama, nadam se da će sledeće godine i aerodrom biti stavljen u funkciju. Svaki dinar uložen u sport se višestruko vrati i nadam se da će ta sinergija koju Zlatibor ima u svom imenu i ovaj put biti u stilu zlata“, poručio je Stamatović.

Uoči meča između Jelene Janićijević i Sare Vajvan održaće se uvodne borbe u kojima će nastupiti Nikolina Gajić protiv Aleksandre Rapaić u kategoriji do 70 kg, zatim Nenad Jovanović protiv Vladimira Gubarša u polusrednjoj kategoriji, Aleksa Marković protiv Josifa Belića u lakoteškoj Antonio Bisec protiv Igora Rogića u polusrednjoj i Sejdi Nazif protiv Veljka Gligorića u poluvelter kategoriji, a biće priređen i poseban zabavni program.

Spektakularno boksersko veče na Zlatiboru održaće se 5. januara od 18 sati.

(Tanjug)

