Bolje nije moglo: Novak rutinski preko Zvereva do polufinala RG (video)

Novak Đoković plasirao se u polufinale Rolan Garosa pobedom nad Aleksandrom Zverevim u tri seta – 7:5, 6:2, 6:2.

Srpski igrač odigrao je odličan meč i bez izgubljenog seta dolazi do polufinala Otvorenog prvenstva Francuske.

Prvi set je posle velike borbe i brejka prednosti koju je imao Zverev (servirao za vođstvo) ipak pripada Novaku, koji je osim ribrejka potom još jednom oduze servis mladom nemačkom teniseru za 7:5.

Drugi set protekao je u potpunoj kontroli Đokovića, koji je prednost napravljenu na startu sačuvao do samog kraja a taj deo igre završio novim brejkom za 6:2.

Treći set bio je izjednačen do šestog gema, kada srpski as pravi brejk, dolazi u prednost, koju rutinski čuva do okončanja seta (6:2) i celog meča u tri seta

Đoković će u borbi za finale igrati protiv Austrijanca Dominika Tima, koji je posle tri seta bio bolji od Rusa Karena Hačanova.