Borg: Đoković želi da obori sve rekorde u istoriji tenisa

LONDON – Legendarni švedski teniser Bjorn Borg izjavio je da bi Srbin Novak Đoković mogao da osvoji još jedan ili dva grend slem turnira, prenosi Jurosport.

Đoković i Španac Rafael Nadal dele prvo mesto na večnoj listi sa po 22 osvojena grend slem trofeja. Đoković je trenutno na prvom mestu ATP liste, dok je Nadal deveti teniser sveta. Španac će na narednoj ATP listi, koja će biti objavljena 20. marta, po prvi put posle 18 godina ispasti iz TOP 10 najboljih tenisera sveta.

„Mislim da Nadal neće biti u Top 10 godinama. Ali mislim da je veoma srećan. Možda njegovo telo nije 100 odsto spremno, ali i dalje želi da igra“, rekao je Borg.

Nekadašnji švedski teniser je uveren da će Đoković da osvoji još nekoliko grend slem trofeja.

„Đoković bi mogao da osvoji još jednu ili dve grend slem titule. Ko zna? Ali on to ne radi to za sebe, već za tenis i novinare. Neverovatno, Novak pomera granice. Želi da bude najveći“, dodao je Borg.

Borg je ponovio da je Đoković fantastičan teniser.

„Đoković želi da obori sve rekorde u istoriji tenisa. On je fantastičan igrač. Kada su ti momci uključeni u tenis, nikada ne znate šta će Rafa uraditi, možda će igrati još jednu godinu. Đoković će igrati još nekoliko godina“, kazao je Borg.

Borg (66) je u karijeri osvojio pet Vimbldona i šest puta je trijumfovao na Rolan Garosu. Međutim, legendarni švedski teniser nikada nije osvojio Australijan open i Ju-Es open.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.